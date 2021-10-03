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ЄС може створити на території України військову навчальну місію – ЗМІ

У документі наголошується, що створення місії стане висловленням солідарності з Києвом

Євросоюз може створити на території України військову консультативну та навчальну місію. Про це пише німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на внутрішні робочі документи Європейської служби зовнішніх зв’язків.

За даними журналістів, на створенні місії наполягають країни Балтії, а також Румунія, Словаччина та Польща. Їх підтримують Швеція і Фінляндія.

У документі наголошується, що створення місії стане висловленням солідарності з Києвом на тлі військової активності Росії біля кордонів з Україною та в окупованому Криму.

За даними Welt, з проханням про проведення місії до глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля ще влітку звернулися глави українських міністерств закордонних справ та оборони.

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