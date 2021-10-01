Україна є «на шляху до імплементації стандартів» – директорка центру інформації та документації НАТО

Директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода оцінила процес впровадження в Україні стандартів альянсу.

«Робота над цим ведеться досить активно й динамічно. Й Україна робить усе, аби слідувати стандартам і принципам НАТО і впроваджувати їх тут», – сказала Вінета Кляйне.

Водночас представниця Північноатлантичного альянсу не відповіла прямо на запитання, чи готова Україна вже стати частиною НАТО, підкресливши, що країна поки на шляху до євроатлантичної інтеграції.

«Україна на шляху до повної імплементації стандартів НАТО. Це глибокий процес євроатлантичної інтеграції. Процес, через який проходить кожна країна. Нагадаю, що я з Латвії. Працювала в Міністерстві оборони, коли моя країна долала той шлях, що нині (долає) Україна. Це тривала подорож, і об’ємна робота над спільною дорожньою картою і спільними цінностями», – наголосила Кляйне.

Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за альянсом, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний.

Раніше в українській армії повідомили, що вже 300 стандартів НАТО втілено. За словами Залужного, йдеться про стандарти «в питаннях управління, в питаннях планування, в питаннях підготовки».