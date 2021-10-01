В аеропорту «Борисполь» відкрилась виставка про співпрацю України і НАТО (фото)

У Борисполі в терміналі Д відкрилася виставка, присвячена співпраці України й Альянсу. Відтепер усі пасажири, що очікують на свій літак у зоні вильоту, зможуть побачити унікальні знімки. На них зафіксовано, як Україна впроваджує стандарти НАТО.



На фотографіях зафіксовано, як українські прикордонники, військові, нацгвардійці обмінюються досвідом із фахівцями НАТО: проводять навчання й тренінги, відпрацьовують спільні дії.



Експозиція лишатиметься в аеропорту «Бориспіль» до 30 жовтня. Потім - подорожуватиме Україною, аби побачити знімки, а відтак більше дізнатися про євроінтеграцію України, змогло якомога більше людей.