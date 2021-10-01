Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

В аеропорту «Борисполь» відкрилась виставка про співпрацю України і НАТО (фото)

У Борисполі в терміналі Д відкрилася виставка, присвячена співпраці України й Альянсу. Відтепер усі пасажири, що очікують на свій літак у зоні вильоту, зможуть побачити унікальні знімки. На них зафіксовано, як Україна впроваджує стандарти НАТО.

На фотографіях зафіксовано, як українські прикордонники, військові, нацгвардійці обмінюються досвідом із фахівцями НАТО: проводять навчання й тренінги, відпрацьовують спільні дії.

Експозиція лишатиметься в аеропорту «Бориспіль» до 30 жовтня. Потім - подорожуватиме Україною, аби побачити знімки, а відтак більше дізнатися про євроінтеграцію України, змогло якомога більше людей.
У Борисполі в терміналі Д відкрилася виставка, присвячена співпраці України й Альянсу
1 У Борисполі в терміналі Д відкрилася виставка, присвячена співпраці України й Альянсу
2
Відтепер усі пасажири, що очікують на свій літак у зоні вильоту, зможуть побачити унікальні знімки
3 Відтепер усі пасажири, що очікують на свій літак у зоні вильоту, зможуть побачити унікальні знімки
4
На знімках зафіксовано, як Україна впроваджує стандарти НАТО
5 На знімках зафіксовано, як Україна впроваджує стандарти НАТО
6
Фотографії показують, як українські прикордонники, військові, нацгвардійці обмінюються досвідом із фахівцями НАТО: проводять навчання й тренінги, відпрацьовують спільні дії
7 Фотографії показують, як українські прикордонники, військові, нацгвардійці обмінюються досвідом із фахівцями НАТО: проводять навчання й тренінги, відпрацьовують спільні дії
8
Експозиція лишатиметься в аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; до 30 жовтня
9 Експозиція лишатиметься в аеропорту «Бориспіль» до 30 жовтня
10
12
Потім&nbsp;&ndash;&nbsp;подорожуватиме Україною, аби побачити знімки, а відтак більше дізнатися про євроінтеграцію України, змогло якомога більше людей
13 Потім – подорожуватиме Україною, аби побачити знімки, а відтак більше дізнатися про євроінтеграцію України, змогло якомога більше людей
14
15

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG