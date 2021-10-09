Політично Україна переграє Росію в ОБСЄ – посол Цимбалюк

Міжнародне коло підтримки довкола України посилилося після оголошення вимог до Росії в рамках Віденського документу ОБСЄ, і політично Україна переграє Росію в ОБСЄ, заявляє постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

В ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії він пояснив, якими мають бути наступні кроки в ОБСЄ після виступу України: Росія має дати пояснення ОБСЄ щодо 19 батальйонно-тактичних груп, які вона залишила на кордоні з Україною після навчань «Захід-2021», та відреагувати на рекомендації постійних органів організації.

«Росія проігнорувала першу зустріч, на якій ми вимагали пояснень. Вона має також відреагувати на рекомендації, які були висунуті на спільному засіданні Постійної ради і Форуму з безпекового співробітництва (органи ОБСЄ – ред.), але, на жаль, цей механізм не має каральної дії. Якщо Росія скаже: «у нас там допорогові значення військ», хоча ідеться про сотні тисяч, прямого ефекту, на перший погляд, і немає. Але не треба забувати, що коли ми здійснюємо всі ці кроки, відбувається консолідація міжнародної підтримки навколо України», – сказав Цимбалюк.

Попри те, що ОБСЄ є консенсусною організацією, де Росія може заблокувати будь-яке рішення, цей крок України – дієвий, вважає Цимбалюк.

«Вперше у засіданні, де ми хотіли отримати пояснення від Росії, взяла участь низка інших делегацій. При чому, виступали навіть ті, хто зазвичай не виступає, – представники Європейського союзу, тобто додаткові партнери, які зазвичай зберігають нейтральну позицію. Вони вимагали від Росії пояснень і вносили пропозиції щодо реагування на цю ситуацію: наприклад, провести додаткові інспекції. Що для нас важливо – що міжнародне коло підтримки України після цих кроків значно посилилося. Інструкції, які дипломати надсилали з Відня своїм національним урядам, спричинили продовження і посилення санкцій. Вони закладають позиції для продовження тиску на Російську Федерацію. Політично ми переграємо Росію на полі ОБСЄ», – заявив посол.

Минулого місяця в інтерв’ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що, попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації.

Масові військові навчання Росії та Білорусі тривали з 9 по 16 вересня, у них взяли участь близько 200 тисяч військовослужбовців та інша техніка на кількох об’єктах у Росії та Білорусі. НАТО заявило, що стежить за навчаннями, які викликали занепокоєння в сусідніх країнах-членах Альянсу та в Україні.