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Від початку бойових дій на Донбасі загинули майже 14 тисяч українців – Денісова

Денісова: 34 тисячі людей були поранені внаслідок бойових дій на сході України

Від початку бойових дій на Донбасі через порушення права на життя та безпеку загинули майже 14 тисяч громадян України. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час засідання Генасамблеї Асоціації Омбудсманів Середземномор’я, до якої її було прийнято.

За словами Денісової, серед загиблих – 4 тисячі мирних жителів, зокрема 152 дитини.

Ще 34 тисячі людей були поранені, наголосила омбудсмен.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

Росія у конфлікті на Донбасі

Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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