Штаб ООС: на Донбасі минулої доби було 4 порушення, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували біля Лебединського, Новотошківського, велися вони з ручних і станкових протитанкових гранатометів, із підствольних гранатометів, із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно, Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

«На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність», – заявили військові.

Станом на 7:00 5 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» про обстріли не повідомляють, в угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл 4 жовтня.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.