Донбасс. Главное за день: Взрыв в Покровске, учитель года из Луганска

Коротко о главных событиях 4 октября, которые важны для украинского востока

Украинская сторона готова к обмену пленными с Россией

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом». По его словам, списки на обмен уже подготовлены и об этом известно российской стороне и ОБСЕ. Москва же требует вести прямые переговоры с группировками «ДНР» и «ЛНР». Последний обмен, напомню, состоялся в апреле 2020 года.

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 3 октября. Об этом сообщает штаб ООС. Потерь нет. Сегодня – 1 нарушение. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

СБУ в Киеве задержала члена группировки «ДНР»

По данным следствия, мужчина входил в состав формирования, которое в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих украинских сил. Украинские силовики задержали подозреваемого в одном из хостелов Киева. Подозреваемый был разведчиком и наводчиком.

В Покровске прогремел взрыв

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины. Поврежден фасад магазина. Травмированных и погибших нет. Остатки неизвестного устройства направили на экспертизу. Открыто уголовное производство.

На шахте Засядько в Донецке больше недели ищут горняка и тушат пожар

По данным так называемого «МЧС ДНР» идут подготовительные работы к разбору обрушения и возобновления нормального режима проветривания шахты. На угольном предприятии, напомним, 23 сентября произошло возгорание перес ы па транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного.

Луганчанин стал лучшим учителем Украины

Учитель украинского языка и литературы, луганчанин Артур Пройдаков стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine. Пятая церемония награждения состоялась в Киеве. Артур Пройдаков преподает в одной из киевских школ. Под его кураторством школьники сдают ВНО на более чем 190 баллов. Артур Пройдаков победил среди трех тысяч претендентов со всех регионов страны. Победителя выбирает специальный комитет из выдающихся учителей, образовательных экспертов, чиновников, журналистов, разработчиков, ученых и предпринимателей.

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