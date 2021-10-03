З початку доби бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики від початку поточної доби двічі порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомили у пресцентрі ООС.

«В напрямку ЛЕБЕДИНСЬКОГО противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військовослужбовців немає», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що один раз бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Підтримувані Росією угруповання «ЛДНР» традиційно в обстрілах звинувачують українську сторону.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.