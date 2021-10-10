Стефанішина: «Маємо достатні запаси газу у сховищах»

Україна має достатні запаси газу, щоб нормально пройти опалювальний період. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Ми нормально пройдемо осінньо-зимовий період. Ми як європейська країна, яка працює за європейськими нормами, маємо достатні запаси газу у наших сховищах», – наголосила Стефанішина.

Стосовно необхідності проведення переговорів з Росією щодо газу, Стефанішина зазначила, що нинішні домовленості базуються на європейських нормах і таким же має бути новий контракт.

«Навіть чинна угода з Російською Федерацією базується на європейських нормах. Тому домовлятися нам обов’язково буде потрібно, тому що нам потрібно говорити про наступний контракт, збереження транзиту газу, але виключно на основі європейських правил», – зауважила віцепрем’єрка.

Стефанішина також зазначала, що Україна спільно з Євросоюзом, Німеччиною та США має визначити «червоні лінії», які Росія не має переступати, коли використовує газ як зброю.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв на початку жовтня, що в підземних сховищах України вже накопичено понад 18,5 мільярдів кубометрів газу, також країна має власний газовидобуток, що дасть змогу пройти майбутній опалювальний сезон.

Україна не закуповує газу в Росії від листопада 2015 року, купуючи натомість газ у країнах Європи; при цьому фізично йдеться головно про російський газ, але Росія за нього грошей від України не отримує.