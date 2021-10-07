Ціна газу в Європі різко впала після рекордного зростання

Уперше з початку жовтня ціна газу в Європі опустилася нижче за 1000 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі ICE 7 жовтня.

Листопадові ф’ючерси зранку впали до позначки 981 долар, це на 24% нижче за середній показник минулої сесії.

6 жовтня ціни газу в Європі показали історичний максимум і на піку сягали 1937 доларів за тисячу кубометрів, але швидко опустилися до 1198 доларів.

Зростання ціни газу в Європі триває вже протягом впродовж тривалого часу: минулого тижня вони подолали позначку 1000 доларів за тисячу кубометрів. Аналітики кажуть, що головною причиною високих цін є низькі запаси газу в європейських газосховищах через холодну минулу зиму.