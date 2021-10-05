Україна не планує переговорів із Росією щодо прямої закупівлі газу – Шмигаль

Україна не планує вести переговори з Росією щодо підписання прямого контракту на постачання природного газу, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Такі перемовини не плануються», – сказав він в оприлюдненому 5 жовтня інтерв’ю порталу lb.ua.

За словами голови уряду, в підземних сховищах України вже накопичено понад 18,5 мільярдів кубометрів газу, також країна має власний газовидобуток, що дасть змогу пройти майбутній опалювальний сезон.

Україна не закуповує газу в Росії від листопада 2015 року, купуючи натомість газ у країнах Європи; при цьому фізично йдеться головно про російський газ, але Росія за нього грошей від України не отримує.