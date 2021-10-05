«Північний потік-2» почали наповнювати газом. У США заявили, що продовжують виступати проти газопроводу

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом.

У повідомленні компанії, яке цитують агентства, йдеться про те, що на нитці були проведені пусконалагоджувальні роботи і тепер вона може наповнюватися газом для початку технічного тестування трубопроводу.

Раніше в понеділок Данське енергетичне агентство оголосило про те, що компанія Nord Stream 2 виконала всі умови для введення газопроводу – частково він проходить через данські води – в експлуатацію.

Коли газопровід буде повністю готовий до початку поставок палива – поки не повідомляють. Крім технічних робіт, не завершений також процес його сертифікації. Німецька влада почала його у вересні, він може тривати чотири місяці.

Тим часом, у Вашингтоні заявили, що продовжують виступати проти проєкту «Північний потік-2».

«Ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу… Ми продовжуємо вважати, що це геополітичний проєкт Російської Федерації», – заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, коментуючи заповнення газом першої нитки цього газопроводу.

Президент США Джо Байден у травні погодився відмовитися від санкцій Конгресу щодо газопроводу, щоб згладити відносини з Німеччиною, яка підтримала будівництво трубопроводу. Найбільша економіка Європи отримує 40 відсотків газу від Росії.

Угода між Німеччиною і США відчинила двері для завершення будівництва газогону вартістю 11 мільярдів доларів минулого місяця.

Газопровід загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік повинен доставляти паливо безпосередньо з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, в обхід України. Багато країн світу розглядають його як загрозу економічній безпеці Європи і важіль для тиску Москви на Київ. У Росії таку постановку питання відкидають.

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