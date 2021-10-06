В России надеются, что Киев в переговорах «дрогнет» из-за цен на газ и политической нестабильности – эксперты

Кремль через СМИ озвучил повестку дня, которую предлагает обсудить на встрече Путина и Зеленского. Москву интересует возвращение послов, отмена экономических ограничений и снятие санкций с физических и юридических лиц. А еще хотят поднять газовый вопрос. А вот войну на Донбассе упоминают только в связке с прямыми переговорами Киева с группировками «ЛДНР». О Крыме же – ни слова. Сам Зеленский давно говорит, что готов к встрече с Путиным, но что будет, если он согласится на условия Кремля?

Издание «Коммерсант» озвучило повестку теоретически возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Всего в ней 12 пунктов.

Российские журналисты упомянули о таких:

Восстановление полноценных дипломатических отношений;

Возвращение послов в Киев и Москву;

Снятие торгово-экономических ограничений;

Отмена санкций в отношении физических и юридических лиц;

Возобновление транспортного сообщения;

Подготовка соглашения о поставках и транзите газа после 2024 года;

Поддержка любых мирных договоренностей между Киевом и группировками «ЛДНР» (то есть, Украине опять навязывают прямые переговоры с группировками, а Россия из участника войны становится миротворцем).

От украинцев ничего не поступало

«От украинцев до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало», – такие слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, приводит «Коммерсант».

«Позволить такого не можем» – Зеленский

До этого президент Украины уже неоднократно говорил о необходимости встречи с Путиным. В отличие от Кремля, на повестке дня у Зеленского другие вопросы. Например:

Прекращение огня;

Освобождение заложников;

Открытие КПВВ;

Разминирование территорий Донецкой и Луганской областей;

Обсуждение вопросов Донбасса и Крыма.

Мы себе позволить такого не можем

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина от своего не отступит: «Я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и в вопросе Крыма… Если завтра Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, – встречу можно приблизить. Пока что, я считаю, мы себе позволить такого не можем».

Вопросы войны и мира – ключевое наполнение

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил для журналистов из России: «Тот факт, что украинский и российский народы разделены линией фронта, заслуживает внимания в первую очередь. Вопросы войны (в любом ее проявлении, в том числе экономическом, информационном) и мира – ключевое наполнение переговорной повестки».

«Если зима будет холодной, Зеленский может дрогнуть» – Яли

На данном этапе переговоры между Путиным и Зеленским на условиях Кремля невозможны. Такое мнение нам высказал Максим Яли, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета. Ведь в Офисе президента понимают последствия: будет шквал критики и массовые протесты. А сейчас для администрации президента, уверен эксперт, гораздо важнее подготовиться к отопительному сезону: цифры в платежках тоже могут спровоцировать протесты.

Это будет политическим самоубийством и капитуляцией

«Сейчас Офис президента не пойдет на такой шаг, потому что это будет, фактически, политическим самоубийством и капитуляцией перед Кремлем. Особенно на фоне тех резких заявлений, которые делал и сам президент Зеленский, и представители его партии: с января этого года риторика резко обострилась. Фактически, она повторяла риторику Порошенко», – говорит эксперт.

Предложение России обсудить поставки и транзит газа Максим Яли называет «условным пряником»: Кремль хочет газ обменять на признание аннексии Крыма и признание неучастия России в войне с Украиной.

Пытаются использовать этот традиционный рычаг давления на Украину, которым они пользовались все 30 лет независимости

«В Кремле с удовольствием наблюдают галопирующую инфляцию цены на газ. Там прекрасно осведомлены, что в украинских газовых хранилищах недостаточно газа и отстают по срокам закачки. Они прекрасно понимают, что у нас нет долгосрочных контрактов и мы покупаем по ценам европейской биржи. И пытаются использовать этот традиционный рычаг давления на Украину, которым они пользовались все 30 лет независимости», – анализирует возможности российского давления на Украину Яли.

Есть ли предпосылки для встречи президентов? Эксперт говорит, что возможность переговоров связана с газовым вопросом. Тем более, что цены на газ в Европе и запуск «Северного потока-2» создают риски для украинской ГТС. И они проявятся как раз к концу президентского срока Зеленского. А если он захочет еще раз стать президентом, эти вопросы придется решать.

Если зима будет холодной, возможно, Зеленский дрогнет

«Пока в Украине достаточно газа в газовых хранилищах, я считаю крайне маловероятной подобную встречу по подобному сценарию, –утверждает Максим Яли. – Если зима будет холодной, и мы исчерпаем свои ресурсы, а цены в Европе будут столь же неподъемными и для нашей промышленности, и для населения, то, возможно, Зеленский дрогнет. И представят подобную встречу как необходимость спасать население от замерзания, а промышленность – от экономического коллапса».

«Россия подрывает позиции Зеленского» – Хара

В ситуации вокруг России и Украины ничего не произошло такого, чтобы Кремль вдруг прекратил вооруженную агрессию, считает Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий. А слив кремлевский сценария переговоров надо рассматривать в контексте войны: Россия стремится расшатать и без того напряженную ситуацию в Украине. Ведь перед выборами Зеленский обещал прекратить войну и думал, что это произойдет после встречи с Путиным. Но решения принимает не только президент России.

Российская сторона пытается подорвать позиции Зеленского

«Вся политическая элита Российской Федерации и большинство российского населения разделяют такие взгляды на отношения Украины и России: Украина не должна иметь своего суверенитета и должна согласиться на его ограничение. Поэтому размышлять, почему они говорят о газовых соглашениях и других вещах не имеет смысла, потому что война продолжается, – отмечает Хара. – И российская сторона пытается подорвать позиции Зеленского, потому что она показывает его неконструктивным, что он не хочет решать проблемы Донбасса, не хочет нормализации отношений с Российской Федерацией и газовых, и транспортных, и других».

А еще Путин стремится восстановить инструменты влияния в Украине. Например, финансовые активы Виктора Медведчука и пропаганду через подконтрольные Медведчуку СМИ. Отсюда и предложения об отмене санкций. Но если Банковая пойдет по этому пути, то, прогнозирует эксперт, получит десятки тысяч протестующих на улицах Киева и других городов.

Какой же должна быть реакция Киева на российскую повестку? Александр Хара считает, что за последний год Зеленский выбрал правильную тактику.

Зеленский не может иначе, чем говорить о том, что он готов встретиться с Путиным

«Президент Украины показывает стремление урегулировать отношения с Российской Федерацией. Когда он был в Соединенных Штатах, то в конце концов назвал Россию агрессором и войну войной. Безусловно, что Зеленский не может иначе, чем говорить о том, что он готов встретиться с Путиным. Но он должен понимать, что этого не произойдет, потому что не изменились условия, в которых существуют Украина и Российская Федерация. Поэтому для Путина нет смысла это делать. То есть, нет никакой необходимости во времени это ускорять», – анализирует геополитический контекст эксперт.

Тем более, обращает внимание Александр Хара, что для России во внешней политике все складывается хорошо. Это и заявления президента Франции Макрона о необходимости сотрудничества с Россией, и запуск «СП-2», и смена власти в Германии, которая может стать более уступчивой, и возобновление переговоров с США по стратегической безопасности. Исходя из этого, Россия может требовать от мирового сообщества уступок на постсоветском пространстве, прежде всего, по отношению к Украине. В этой ситуации, убежден Хара, Украине нельзя менять свою позицию и соглашаться с российской трактовкой реальности.

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