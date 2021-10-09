Стефанішина наголошує, що змусити Росію зменшити свої «апетити» може лише консолідована позиція Європейського союзу. Цієї позиції чекають від саміту Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня.
Коли Україна стане членом НАТО? Що дасть українцям угода про «відкрите небо»? Якими є «червоні лінії» в співпраці з Китаєм? Про це і більше в «Суботньому інтерв’ю» віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної для Радіо Свобода.
Ми на порозі континентальної газової війни з Росією – Стефанішина
Стефанішина наголошує, що змусити Росію зменшити свої «апетити» може лише консолідована позиція Європейського союзу. Цієї позиції чекають від саміту Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня.
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