Газ продають за рекордними цінами. Якими будуть тарифи в Україні?

Ціна на природній газ у Європі б’є нові і нові рекорди, після того, як російський «Газпром» оголосив про завершення будівництва «Північного потоку-2». Тим часом в Україні ціна газу для населення та тарифи на опалення і гарячу воду не зростатимуть, обіцяє президент Володимир Зеленський. Якщо вистачить запасів газу, уточнюють експерти.

1,9 долара – стільки коштував кубометр газу в середу, 6 жовтня, за даними біржі ICE. Це новий історичний рекорд, після того, як напередодні був встановлений попередній – 1,4 долара.

Ціни на газ зростають від часу, коли російський монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва «Північного поток-2» і обмежив аж до призупинення закачування газу у сховища Європи.

У зв’язку з рекордними цінами на газ на європейських біржах, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що до кінця опалювального сезону 2021–2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не будуть зростати. Він заявив, що заради цього Кабінет міністрів, «Нафтогаз», Асоціація міст України та Конгрес місцевих та регіональних влад підписали меморандум.

Згідно з документом, протягом опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,4 гривні за 1 кубометр газу для населення та 13,6 гривні за 1 кубічний метр для бюджетних установ.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пояснюючи деталі меморандуму, запевнив, що більшості ціна на газ складе не більше від 8 гривень за кубометр. Він також запевнив, що оскільки тарифи на тепло та гарячу воду затверджують місцеві органи влади, до місцевих бюджетів додатково спрямують близько 11 мільярдів гривень, отриманих від податку на доходи фізичних осіб, а також 13,44% коштів, отриманих від акцизу з пального.

Як втримати тарифи?

Втримати ціну на газ для населення на рівні 8 гривень за кубічний метр можливо, якщо зима буде не надто суворою і власного газу вистачить для забезпечення комунальних потреб населення, вважає директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. Якщо ж газ доведеться докуповувати, то уряд може постати перед вибором між реальністю та обіцянками, зауважує експерт у розмові з Радіо Свобода.

Ціна могла би бути на рівні 23-24 гривні за кубометр

«Гадаю, що це реально лише частково, за рахунок, насамперед, газу власного видобутку. Тому якщо доведеться купувати додаткові обсяги, то ціна може бути і підвищена.

Не відомо ще як буде коливатися ринок газу, але за прогнозами авторитетних міжнародних організацій, висока ціна на газ може зберігатися до квітня, і якби не було вжито спеціальних заходів для населення, то ціна могла би бути на рівні 23-24 гривні за кубометр.

Найбільша загроза, на сьогодні, не підвищення цін для населення, тому що населення буде забезпечене газом власного видобутку, а в тому, що для промисловості немає газу власного видобутку. Тому промисловість буде вимушена закуповувати газ за цінами імпортного паритету. Вона може втратити свою конкурентоспроможність. Це стосується металургії, важкої промисловості, хімічної. Вони можуть просто зупинити свою роботу», – каже Омельченко.

У підземних газових сховищах України нині накопичено 18 мільярдів кубометрів газу. 3,3 мільярда з них належать компаніям-нерезидентам. Вони можуть ці обсяги експортувати до Європи, або продати Україні. Ще близько 5 мільярдів кубометрів газу в українських сховищах потрібні для підтримання постійного тиску у сховищах. Відтак Україна може впевнено розраховувати на запас у близько 9 мільярдів кубічних метрів газу.

Скільки потрібно газу?

З урахуванням європейських цін на газ, не можна точно стверджувати, що нерезиденти газ з українських сховищ продадуть Україні, а якщо й продадуть, то нині неможливо розрахувати, за якою ціною, зауважує у коментарі Радіо Свобода голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко. На його думку, Україна нині має запаси газу на межі необхідних для опалювального сезону.

Наявний запас – це на середню зиму, на дуже холодну не вистачить

«Нафтогазу» доведеться залазити у борг. От до чого це все призведе. Наскільки великим буде цей борг, залежить від того, скільки газу доведеться докуповувати і по якій ціні. Угорці ж не просто так припинили транзит. Це щоб ми не змогли докачати у сховища. Наявний запас – це на середню зиму, на дуже холодну не вистачить.

Ми проходили у 2014-му, 2015-му, 2016-му з 15 мільярдами кубометрів, і нормально все було. Ще й залишалось мільярди 3.

Ми 20 мільярдів кубів видобуваємо. Забезпечуємо промисловість на дві третини. Тому не буде росту пропорційного. Тим більше, що ціни, що називають – це спотовий ринок, а він відсотків 25 всього. По довготривалих контрактах ціни не 1800 за тисячу кубометрів, там 250-300 доларів, наскільки я знаю, і це не так критично», – говорить Дяченко.

Що замислив «Газпром»?

Російський «Газпром» з 1 жовтня перестав використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу до Угорщини. Наприкінці вересня керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті підписали новий довгостроковий контракт про постачання газу.

Обмеженням постачання «Газпром» спонукає Європу до введення в експлуатацію «Північного потоку-2», зазначає в ефірі радіо Донбас.Реалії президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут. Водночас, додає експерт, російський монополіст намагається компенсувати свої минулорічні збитки та витрати на трубопроводи в обхід України.

Стимулювати європейців до якнайскорішого введення у дію «Північного потоку»

«Була низка об’єктивних факторів, була і політична складова – це стимулювати європейців до якнайскорішого введення в дію «Північного потоку». Але «Газпром» минулого року зазнав величезних збитків, через низькі ціни, крім того, «Газпром» витратив багато грошей на будівництво того ж «Північного потоку» та інших трубопровідних маршрутів. Це все призвело до недоінвестування видобутку, тому видобуток у «Газпрому» також падає.

Мабуть у нас все ж є шанс цю зиму перезимувати без особливих хвилювань, але ми можемо вийти з більш спустошеними газовими запасами. Слава Богу, у нас є у газосховищах трохи більше 3 мільярдів кубічних метрів газу, які належать нерезидентам. Тому бравурні ноти у рапортах прем’єр-міністра чи керівника «Нафтогазу» зайві. Цей газ, економічними міркуваннями було продиктовано його потрапляння до газосховищ. Власне, у «Нафтогазу», підкреслюю, за наявності грошей, буде можливість купувати прямо в Україні, у компаній-нерезидентів. Трохи газує і у резидентів. Але Україна може опинитися без газу для власних потреб наступного сезону», – каже Нарбут.

10 вересня 2021 року російський «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2». На початку жовтня компанія Nord Stream 2 AG заявила про початок заповнення газом першої нитки «Північного потіку-2». Датське енергетичне агентство повідомило, що перша нитка газогону отримала всі дозволи і може почати функціонувати.

Тим часом президент Росії Володимир Путін заявив, що ціна на газ в Європі побила всі історичні рекорди через «різкі необдумані дії» і помилки влади Європейського союзу. Він назвав помилкою ухвалене Єврокомісією рішення про згортання довгострокових контрактів на поставки газу і переорієнтацію на біржову торгівлю паливом.