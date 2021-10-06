Родственники требуют компенсации за МН17 у российских банков: суд в США принял иск к ВТБ и Сбербанку

В США суд будет рассматривать иск семьи погибшего в сбитом над Донбассом Боинге МН17 к российским ВТБ и Сбербанку. Федеральный судья в Нью-Йорке 4 октября дал ход иску семьи американского подростка.

Весной 2019 года семья 18-летнего Куина Шансмана предъявила в американском суде иск Сбербанку, банку ВТБ, фирмам Western Union и MoneyGram, обвинив их в пособничестве терроризму. Семья Шансманов обвиняет их в переводе средств группировке «ДНР», которая, по их словам, несет ответственность, за уничтожение пассажирского авиалайнера и гибель 298 человек, находившихся на борту. Иски родственников жертв террористов стали возможными в рамках американского антитеррористического законодательства. Ответчики настаивали на том, что американские суды не обладают юрисдикцией для разбирательства дела, поскольку этот трагический инцидент случился за пределами Соединенных Штатов.

Адвокаты истцов предъявили в суд документы, свидетельствующие о том, что через корреспондентские счета Сбербанка и банка ВТБ в Bank of America и Bank of New York Mellon были отправлены два денежных перевода, адресованные формированию «ДНР». Истцы утверждают, что Сбербанк регулярно использовал американские банки для перевода пожертвований «ДНР» и два перевода представляют собой вершину айсберга. Адвокаты истцов также представили копии инструкций «ДНР», размещенных в свое время онлайн, в которых группировка предлагала пользоваться корреспондентскими счетами двух российских банков в Америке для перевода пожертвований.

В понедельник федеральный судья Эндрю Картер вынес решение о том, что американский федеральный суд обладает юрисдикцией в этом деле.

Оригинал публикации - на сайте Русской редакции Радио Свобода.

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