В июне этого года парламент передал президенту на подпись закон о военных преступниках, принятый во втором чтении. Его подготовку сопровождали правозащитники, работающие с жертвами пыток на Донбассе: они много раз объясняли, что эти изменения в уголовном и уголовно-процессуальном кодексе и в законе про амнистию позволили бы Украине привлечь к ответственности виновных в преступлениях против человечности. Например, хотя бы заочно судить тех, кто пытал и продолжает пытать политических заключенных на оккупированной части Донбассе. Почему президент не подписывает законопроект, хотя должен был это сделать еще летом? Вопросы игнорирует и Офис президента, и президентская партия, и министр внутренних дел – автор законопроекта.

20 мая парламент принял закон Украины 2689 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права». Его поддержало 248 народных депутатов – в основном, из президентской партии «Слуга народа». Неудивительно – автором законопроекта выступил тогдашний руководитель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нынешний министр внутренних дел Денис Монастырский.

Большая группа экспертов шла к этой цели более 7 лет

«Большая группа экспертов шла к этой цели более 7 лет. Законопроект стал поворотным моментом для того, чтобы потерпевшие, которые обращаются в правоохранительные органы Украины, и приезжающие с оккупированных территорий, получили и реализовали право на справедливый суд. Это то, что отсутствовало в течение последних лет. Например, приезжает с востока человек, которого подвергали пыткам, обращается в правоохранительные органы с заявлением, а они пока что определенным образом ограничены в возможности расследовать и привлекать к ответственности. Поэтому ключевым принципом здесь должно быть обеспечение отсутствия сроков давности», – заявлял Монастырский перед голосованием в мае 2021 года.

О необходимости принять этот закон действительно несколько лет говорили как правозащитники, так и пострадавшие от военных преступлений. Документ вносит в восьмую статью уголовного кодекса Украины преступления, предусматривающие введение принципа универсальной юрисдикции в отношении преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Универсальная – значит такая, которая не связана с местом совершения преступления, гражданством, постоянным местом жительства подозреваемого или потерпевшего или вредом национальным интересам государства.

Как ранее сообщало Радио Свобода, по данным коалиции «Справедливість заради миру на Донбасі»:

86% военнослужащих и каждый второй гражданский прошел через пытки или жестокое отношение;

33% военнослужащих и 16% гражданских были свидетелями смерти в результате пыток;

12% гражданских, которые прошли через пытки и жестокое обращение, были женщинами.

Закон передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому 7 июня 2021 года. Согласно 94-й статье Конституции, президент должен в пятнадцатидневный срок либо подписать его, либо вернуть на рассмотрение в парламент, причем сопроводив мотивированными замечаниями. Если же этого не происходит, закон теоретически считается принятым.

Еще в мае 2021 года против законопроекта выступала Анна Маляр – в августе 2021 года ее назначили заместителем министра обороны. В колонке на «Украинской правде» юристка указывает на недостатки законопроекта, с ее точки зрения: ответственность командира за военные преступления, совершенные его подчиненными, возможную амнистию осужденных за военную агрессию против Украины и некоторые другие. Маляр рекомендовала наложить на законопроект вето внести в текст ряд исправлений. Это сделано не было.

Через два месяца после передачи закона Зеленскому, под офисом президента прошла акция в поддержку документа. Среди участников акции был бывший узник пророссийских боевиков Игорь Козловский и Нина Брановицкая, мать замученного и застреленного в плену украинского солдата Игоря Брановицкого. Организатором акции выступила общественная акция «Центр гражданских свобод».

Еще через месяц, 13 сентября 2021 года, та же общественная организация адресовала президенту открытое обращение с требованием подписать закон о военных преступниках. Обращение подписало около 20 общественных организаций, в том числе, Харьковская правозащитная группа, Хельсинская правозащитная группа, Центр политико-правовых реформ, «Блакитний птах» и другие.

В тот же день Радио Свобода направило в офис президента информационный запрос о том, что почему законопроект 2689 так долго не подписывается, и когда он будет подписан. Это обращение было проигнорировано.

Перед голосованием законопроект прошел несколько важных парламентских комитетов, в том числе по вопросам национальной безопасности и обороны, по вопросам прав человека деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий и по вопросам правоохранительной деятельности. Последний тогда возглавлял Денис Монастырский.

Нынешние руководители комитетов не стали отвечать на вопросы по поводу законопроекта 2689. Комитет нацбезопасности сейчас возглавляет член президентской фракции «Слуга народа» Александр Завитневич. Политик передал через пресс-службу, что его комитет не был профильным при рассмотрении этого закона. За права человека и деоккупации в парламенте «отвечает» уроженец Волновахи (Донецкая область), член партии «За майбутне», Дмитрий Лубинец. Политик проигнорировал вопрос о том, что он, как глава комитета будет делать для решения судьбы законопроекта.

Не стал отвечать на вопрос и нынешний глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности – также член президентской фракции Сергей Ионушас. Не нашел по всей видимости времени для общения с журналистами Радио Донбасс. Реалии и министр внутренних дел Денис Монастырский, автор законопроекта 2689.

Радио Донбасс.Реалии готово предоставить место для аргументации всем упомянутым политикам и Офису президента. Вопрос с уже принятым законом остается в подвешенном состоянии: ни правок, ни вступления в силу. Тем временем база преступлений против человечности на Донбассе все время пополняется...

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