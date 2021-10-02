Катування в «Ізоляції»: прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо 8 бойовиків

Офіс генерального прокурора повідомляє про завершення спеціального досудового розслідування і направлення до суду обвинувального акту стосовно восьми представників незаконного воєнізованого формування «МДБ ДНР» у справі про катування у підпільній в’язниці «Ізоляція», що в окупованому Донецьку.

Їх обвинувачують за статтями про торгівлю людьми, керівництво й участь у злочинній організації, участь у терористичній організації, участь у діяльності не передбачених законами України воєнізованих формувань, порушення законів і звичаїв війни.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2017 років двоє представників «служби спеціальних операцій Міністерства державної безпеки ДНР» організували і контролювали незаконну діяльність, яка полягала у захопленні та незаконному утриманні цивільних осіб і військовослужбовців Збройних сил України у так званій в’язниці «Ізоляція» у Донецьку», – йдеться в повідомленні.

«За їхніми злочинними наказами шість так званих конвоїрів і охоронців підпільної в’язниці незаконно утримували у нелюдських умовах 24 громадян. Обвинувачені жорстоко поводилися з полоненими, застосовували до них психологічне і фізичне насилля, катували і примусово залучали до праці», – додали в Офісі генпрокурора.

Оскільки обвинувачені переховуються від слідства, їх судитимуть заочно, кажуть у прокуратурі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Донецька обласна прокуратура.

До початку російської агресії у цехах колишнього заводу ізоляційний матеріалів у Донецьку діяв центр сучасного мистецтва «Ізоляція».

Його приміщення захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там. Полонені часто називають в’язницю сучасним концтабором.

В’язнями тюрми «Ізоляція» були, зокрема, вчений Ігор Козловський і журналіст Станіслав Асєєв.

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