Асєєв презентував у Львові книгу «Світлий шлях»: історія одного концтабору» про 28 місяців у полоні

Український журналіст і блогер Станіслав Асєєв презентував у Львові свою книгу «Світлий шлях»: історія одного концтабору», у якій він розповідає про своє перебування в ув’язненні у Донецьку у проросійських бойовиків, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Це просто книжка про людину, чим вона є, ким, нащо здатна. Єдиною розвагою, коли я потрапив у підвал, було ходити від стіни до стіни, і це купа часу, щоб створити щось у голові. У підвалі був цілодобовий нагляд, коли почав записувати свої, то прийшла охорона і прочитала, показала адміністрації. Я розумів, що щодня можуть ці рукописи забрати. Писав абстрактно, вони спеціально провели обшуки і прочитали кожну сторінку, заборонили писати, забрали всі матеріали. Я свої тексти повторював у голові, як молитву. Так і писав свою книгу. Коли опинився в СІЗО в Донецьку, то там уже міг писати. Потім була колонія і десь 50-60% книги написав там. Потім уже на свободі дописав», – розповів Асєєв, який понад два з половиною роки перебував у полоні російських гібридних сил в окупованому Донецьку.

Під час презентації Асєєв розповів про катування людей у Донецьку на території артцентру «Ізоляція», який отримав назву від ізоляційного заводу. Нині це, по суті, концтабір.

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«Мене і ще 10 людей спустили у підвал і там я почав бачити, як система працює. Коли двері відкриваються, мусиш зіскочити, одягнути пакет і стояти лицем до стіни. Щодня катували людей. Я почав розуміти, що це концентраційний табір, людей використовували, як рабів для праці. Почав розуміти, що це «унікальне» місце зі знаком мінус. Це місце нагадує концентраційний табір. Мене навчили в «Ізоляції» нічого не забувати і не пробачати. Це навряд чи колись забудеться», – говорить Асєєв.

Він вперше відвідав Львів. Саме тут торік вийшла книжка «Світлий шлях»: історія одного концтабору» у «Видавництві Старого Лева».

Станіслава Асєєва було звільнено у грудні 2019 року у рамках обміну полоненими.

Цьогоріч письменник, журналіст, колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслава Асєєва нагороджений Шевченківською премією в галузі публіцистики та журналістики за збірку текстів «В ізоляції».