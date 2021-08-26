Асєєв на відкритті Львівського медіафоруму розповів про значення справжньої журналістики і згадав Єсипенка

У Львові 26 серпня відкрився медіафорум, в якому беруть участь близько 900 журналістів, редакторів, представників громадських організацій з України і 14 інших країн.

Участь у форумі бере письменник, журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв, який у своєму виступі розповів про сприйняття свободи, коли він протягом двох із половиною років провів у полоні бойовиків.

«У 2015 році про свободу слова я б сказав щось політичне. У 2021 році, знаючи свій власний досвід, досвід тих, хто загинув, висвітлюючи правду, скажу, що, дійсно, ми можемо робити справжні речі. Зло завжди має конкретне ім’я, і в «Ізоляції» є конкретні люди, які це роблять. Ми встановили, що більша частина людей, які працюють в «Ізоляції», мають сім’ї і дітей. Вони стають потворами, коли зачиняють двері ізолятора і заступають на зміну. Значення справжньої журналістики: щоб зло називалось поіменно», – сказав Станіслав Асєєв.

У своєму виступі на відкритті медіафоруму він також загадав про журналіста-фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка, затриманого співробітниками ФСБ Росії в анексованому Криму 10 березня 2021 року.

27 серпня о 17:30 Станіслав Асєєв презентуватиме у Львові в Музеї історії релігії свою книжку «Світлий Шлях: історія одного концтабору».

Учасники медіафоруму говоритимуть про сучасні тенденції у журналістиці, окремо йтиметься про діяльність медіа в Білорусі, де 30 медійників перебувають за ґратами, а ЗМІ вимушено за кордоном.

«Ми підготували листівки, щоб підтримати колег, які перебувають у неволі. Аудиторія має підтримувати якісну журналістику. На форум приїхали близько пів сотні журналістів із Білорусі», – повідомив говорить Юрій Опока, виконавчий директор Львівського медіафоруму.

Львівський медіафорум триватиме до 29 серпня.

Автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв був звільнений у рамках обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики угруповання «ДНР» звинувачували його в шпигунстві й утримували в полоні з травня 2017 року.​

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім, експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами, заявила про «провокації російських спецслужб».

Російський суд в окупованому Криму 6 липня продовжив арешт Владислава Єсипенка до 18 грудня.

Російська влада звинувачує Єсипенка за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії, насадженого в окупованому українському Криму (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв), і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).

Покарання, передбачене за обома статтями, – до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав оголошення обвинувального висновку Єсипенкові «знущанням зі справедливості».