У Києві презентували англомовне видання книжки Асєєва про в’язницю «Ізоляція» в Донецьку

У Києві 1 липня презентували англомовне видання книжки колишнього в’язня тюрми «Ізоляція» в окупованому Донецьку, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва «Світлий шлях. Історія одного концтабору» – The Torture Camp on Paradise Street.

Презентація, в якій взяли участь керівники дипломатичних представництв іноземних держав і представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, відбулася за сприяння Міністерства закордонних справ України, Посольства Канади в Україні, Українського Інституту і Міжнародного благодійного фонду «Ізоляція» (МБФ «Ізоляція»).

Станіслав Асєєв у своєму виступі закликав «порушувати питання «Ізоляції» на будь-яких дипломатичних переговорах із Росією. За його словами, місія ОБСЄ у Донецьку «могла б хоч раз просто приїхати до воріт «Ізоляції». Спостерігачів не пропустили б всередину підтримувані Росією бойовики, але «це дуже потужно б ударило, в тому числі, по Росії», сказав Асєєв.

«Книга англійською мовою сприятиме поширенню правди про справжнє обличчя російської агресії проти України у всьому світі», – заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Вона закликала представників демократичного світу докласти спільних зусиль для відновленням прав людини на окупованих територіях України і посилити тиск на Росію.

За даними Офісу генерального прокурора, на окупованих Росією територіях України нараховується понад 160 подібних до «Ізоляції» об’єктів, в яких утримувалися за ґратами понад 3500 українських ув’язнених, сказала заступниця голови МЗС.

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза відзначила, що, роблячи більш доступною історію Станіслава Асєєва, канадські дипломати роблять доступнішим для світової спільноти розуміння того, як ведеться війна на сході України та розуміння того, як потрібно діяти, щоб її завершити якомога скоріше.

Автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв був звільнений в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики угруповання «ДНР» звинувачували його в шпигунстві й утримували в полоні з травня 2017 року.

До затримання проросійськими бойовиками співпрацював з низкою українських медіа, зокрема – з Радіо Свобода, перебуваючи в окупованому Донецьку. Писав статті для проєкту «Радіо Донбас.Реалії» під псевдонімом «Станіслав Васін».

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