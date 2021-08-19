«Очікування вбиває». Під ОПУ вимагали підписати законопроєкт про воєнних злочинців (фото)

Під Офісом президента України у Києві в четвер відбулася акція на підтримку законопроєкту про воєнних злочинців (№2689). Активісти із «Центру громадянських свобод», які провели перфоманс «Очікування вбиває», кажуть, що законопроєкт перебуває у «підвішеному» стані вже 90 днів.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на акції декількох людей прив’язали до стільців чорним скотчем, щоб показати, наскільки психологічно та фізично важко перебувати в полоні з малими шансами на свободу.

За задумом організаторів перфоменсу, таким чином вони символічно демонструють, як затягування процесу підписання законопроєкту про воєнних злочинців паралізує систему правосуддя та відтерміновує покарання за воєнні злочини.

«Із самого початку війни правозахисники зібрали тисячі історій людей, яких били, ґвалтували, забивали в дерев’яні ящики, пропускали струм через статеві органи, відрізали кінцівки. Переважна більшість із цих людей були цивільними, і їх катували військові та представники незаконних збройних угруповань. На жаль, ця страшна практика триває досі, і наша держава не мала можливості цьому завадити, зокрема і через недосконалість кримінального законодавства щодо відповідальності за такі злочини», – вказали правозахисники, коментуючи захід, у фейсбуці.

20 травня Верховна Рада ухвалила проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права» (так званий закон «про воєнних злочинців). Законопроєкт досі перебуває «на підписі в президента». Правозахисники та колишні полонені закликають президента якнайшвидше його підписати.