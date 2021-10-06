Россия выстроила для Донецка 10 километров трассы. Проедемся

«Если спросить, что нового на Донбассе, то единственное, что приходит на ум, – это дорога, – пишет нам местный житель. – Одна-единственная, свеженькая трасса, о которой мечтает большинство городов подконтрольной российской администрации части Донбасса». Куда она ведет?

– Досталась «обновка» направлению Донецк-Яковлевка-Минеральное-Ясиноватая, через многострадальный посёлок (и жд-станцию) Донецк-Северный. Длина отремонтированного участка - 10 километров.

Раньше об этом маршруте знали только местные пенсионеры, так как там находятся их дачи. Спроса на этот объездной путь не было, потому как фактически параллельно находится, точнее находилась, трасса Донецк -Ясиноватая, по которой можно было из одного города в другой добраться буквально за 20 минут. Сейчас она проходит почти по линии соприкосновения, так что по ней с 2015-го не проедешь.

С началом боевых действий единственным безопасным способом добраться из Донецка в Ясиноватую была долгая дорога через Макеевку, занимавшая уйму времени, сил и денег. Чуть позже пустили автобус и через Яковлевку (на фото выше она как раз на горизонте), но дорога была на столько плохой, что в время в пути занимало почти столько, как и через Макеевку. И вот наконец-то, спустя 7 лет, жителей «республики» одарили столь щедрым подарком.

Органы оккупационной администрации подавали информацию об этой дроге с посылом «40 лет без ремонта» – и анонсировали, что это начала большого строительства новых дорог до Горловки и Дебальцево.

Если отправиться по новому участку до Ясноватой, по пути вы увидите такие пейзажи с терриконами:

И поселок, он же станция, Донецк-Северный:

Новый участок дороги финиширует в Ясиноватой, а точнее, даже чуть не доезжая до нее. Сейчас этот город, хоть и стоит на линии фронта, от обстрелов страдает нечасто: больше слышит взрывы с передовой. Самый громкий инцидент произошел здесь 21 сентября, когда оккупационная администрация обвинила ВСУ в обстреле школы, а оказалось, взрывались боекомплекты подконтрольных России войск.

Если двигаться дальше, вы приедете уже по неремонтированному полотну в Горловку, когда-то одну из крупных агломераций Донецкой области. Сегодня знаменитый здешний химконцерн Стирол стоит, шахты закрылись почти все, и во многих российские гибридные администрации остановили даже водоотлив. Это значит, что шахты затапливаются и угрожают предприятиям на свободной территрии Украины и подземным водам.

Если же по трассе на разветвлении повернуть направо, вы через Углегорск попадете Дебальцево. Сегодня и Ясиноватая, и Дебальцево, некогда мощные железнодорожные узлы, - это пустынные вокзалы с несколькими электричками за день. Город Дебальцево полон пустующих зданий и разбитых дорог.

Многолюдно здесь становится разве что в день города. В обычные дни развлечений нет. Недавно Дебальцево отпраздновало 143 года с момента основания:

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Россия в конфликте на Донбассе В течение семи лет Россия отрицает свое участие в захвате украинских городов в 2014 году, заявляя, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Западные и украинские сообщества расследователей и журналисты обнаружили многочисленные факты поддержки конфликта со стороны Кремля: были поименно установлены более 2000 российских военных, воевавших на Донбассе, 50 типов оружия российской армии, артиллерийские обстрелы с российской территории и медали за боевые операции на украинской территории, а украинское следствие ведет уголовные дела против офицеров, которые руководили обстрелом Мариуполя, а также российских граждан, участвовавших в пытках людей.

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