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Донбас

Россия выстроила для Донецка 10 километров трассы. Проедемся

Дорожный указатель возле Донецкого аэропорта

«Если спросить, что нового на Донбассе, то единственное, что приходит на ум, – это дорога, – пишет нам местный житель. – Одна-единственная, свеженькая трасса, о которой мечтает большинство городов подконтрольной российской администрации части Донбасса». Куда она ведет?

– Досталась «обновка» направлению Донецк-Яковлевка-Минеральное-Ясиноватая, через многострадальный посёлок (и жд-станцию) Донецк-Северный. Длина отремонтированного участка - 10 километров.

Впереди дачный поселок Яковлевка
Впереди дачный поселок Яковлевка

Раньше об этом маршруте знали только местные пенсионеры, так как там находятся их дачи. Спроса на этот объездной путь не было, потому как фактически параллельно находится, точнее находилась, трасса Донецк -Ясиноватая, по которой можно было из одного города в другой добраться буквально за 20 минут. Сейчас она проходит почти по линии соприкосновения, так что по ней с 2015-го не проедешь.

С началом боевых действий единственным безопасным способом добраться из Донецка в Ясиноватую была долгая дорога через Макеевку, занимавшая уйму времени, сил и денег. Чуть позже пустили автобус и через Яковлевку (на фото выше она как раз на горизонте), но дорога была на столько плохой, что в время в пути занимало почти столько, как и через Макеевку. И вот наконец-то, спустя 7 лет, жителей «республики» одарили столь щедрым подарком.

Органы оккупационной администрации подавали информацию об этой дроге с посылом «40 лет без ремонта» – и анонсировали, что это начала большого строительства новых дорог до Горловки и Дебальцево.

Если отправиться по новому участку до Ясноватой, по пути вы увидите такие пейзажи с терриконами:

И поселок, он же станция, Донецк-Северный:

Новый участок дороги финиширует в Ясиноватой, а точнее, даже чуть не доезжая до нее. Сейчас этот город, хоть и стоит на линии фронта, от обстрелов страдает нечасто: больше слышит взрывы с передовой. Самый громкий инцидент произошел здесь 21 сентября, когда оккупационная администрация обвинила ВСУ в обстреле школы, а оказалось, взрывались боекомплекты подконтрольных России войск.

Закат над дж-станцией в Ясноватой
Закат над дж-станцией в Ясноватой

Если двигаться дальше, вы приедете уже по неремонтированному полотну в Горловку, когда-то одну из крупных агломераций Донецкой области. Сегодня знаменитый здешний химконцерн Стирол стоит, шахты закрылись почти все, и во многих российские гибридные администрации остановили даже водоотлив. Это значит, что шахты затапливаются и угрожают предприятиям на свободной территрии Украины и подземным водам.

Если же по трассе на разветвлении повернуть направо, вы через Углегорск попадете Дебальцево. Сегодня и Ясиноватая, и Дебальцево, некогда мощные железнодорожные узлы, - это пустынные вокзалы с несколькими электричками за день. Город Дебальцево полон пустующих зданий и разбитых дорог.

Многолюдно здесь становится разве что в день города. В обычные дни развлечений нет. Недавно Дебальцево отпраздновало 143 года с момента основания:

Боевики показывают детям на праздник военную технику
Боевики показывают детям на праздник военную технику

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Россия в конфликте на Донбассе

В течение семи лет Россия отрицает свое участие в захвате украинских городов в 2014 году, заявляя, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Западные и украинские сообщества расследователей и журналисты обнаружили многочисленные факты поддержки конфликта со стороны Кремля: были поименно установлены более 2000 российских военных, воевавших на Донбассе, 50 типов оружия российской армии, артиллерийские обстрелы с российской территории и медали за боевые операции на украинской территории, а украинское следствие ведет уголовные дела против офицеров, которые руководили обстрелом Мариуполя, а также российских граждан, участвовавших в пытках людей.

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