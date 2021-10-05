Два дня литературы и музыки высшей пробы, дискуссии о жизни Донецкой и Луганской областей, мастер-классы для детей, экскурсия по необычным местам. В прифронтовом Нью-Йорке завершился первый масштабный литературный фестиваль. Организовали культурное событие львовская писательница Виктория Амелина и общественная организация из Краматорска «Культурный элеватор».

На улице спокойно шумят фонтаны, а внутри играет участница дуэта «Light Music», музыкант из Торецка Елена Ливицкая. В клубе фенольного завода за кофе общаются творческие люди, общественные деятели и чиновники из разных концов Украины. Многих привез сюда автобус с табличкой «Львов – Нью-Йорк». Так начинается второй день Нью-Йоркского литературного фестиваля.

«Донетчина увидит себя красивой» – Амелина

Организатор события, писательница из Львова Виктория Амелина говорит, что все, особенно детские писатели и художники, немного устали после первого дня. Но усталость эта счастливая, потому что на фестиваль пришло много местных детей.

Его тема– «Настоящие имена. Настоящие истории». Ведь поселку уже вернули настоящее имя. И даже цвета мероприятия, говорит Амелина, взяли из истории Нью-Йорка.

Это цвет кирпича, который производили в Нью-Йорке с 19-го столетия

«Вот мы на фоне баннера говорим. Эти наши цвета, – они не случайные. Это цвет кирпича, который производили в Нью-Йорке с 19-го столетия. Ну а голубой, – вы же знаете, что мы ставни красим в голубой. Все, что мы видим, мы красим в голубой, потому что это на самом деле красиво. По крайней мере, так принято в небольших украинских поселках и городках. И мне это сильно нравится. Этого мало в моем родном Львове», – расшифровывает символику литфеста Амелина

Писательница говорит, что фестиваль, – это не отработка гранта. Ведь его организовали волонтеры. А еще деньгами помог муж: корни его семьи в Нью-Йорке и соседнем городке Железное.

Мы обнимаемся словами

«Мне, конечно, хочется поддержать этих людей, чтобы они нас увидели, чтобы они поняли, как мы их любим, как мы их поддерживаем. Что мы свои. Даже если мы не можем на самом деле обняться, – мы обнимаемся словами. Хотим поддержать Нью-Йорк. И хотим рассказывать не только о Нью-Йорке, а и обо всей Донетчине. Хотим рассказывать Украине, миру, – и самой Донетчине. Хотим стать зеркалом, в котором Донетчина увидит себя красивой, настоящей, – такой, какая она есть», – делится мотивацией Виктория Амелина.

«Мы живем в Нью-Йорке, и это круто» – Кристина Шевченко

После возвращения исторического названия молодежь стала по-другому воспринимать жизнь в поселке: мы живем в Нью-Йорке, и это важно и круто, говорит Кристина Шевченко, руководитель ОО «Ініціативна молодь українського Нью-Йорка». По наблюдениям Кристины, поселком стали интересоваться инвесторы, начали ремонтировать дороги и дома. А сами молодые люди помогли в организации фестиваля.

От этого события у парней и девушек Нью-Йорка, уверяет Кристина, много позитивных эмоций. Главное, – чтобы не в последний раз.

Литература – это не просто книги. Это может быть крутой фестиваль.

«Молодежь мало читает. Этот фестиваль показал, что литература – это не просто книги, которые можно грустно читать одинокими вечерами. Это может быть крутой фестиваль. Молодежь наконец-то начала воспринимать, что писатели, – они живые. У нас есть современники, которые пишут. Это не только классики – Иван Франко и Тарас Шевченко. Когда они общаются с живыми писателями, которые пишут современную литературу, поднимают современные проблемы, – у молодежи восприятие литературы меняется полностью», – делится Кристина впечатлениями от фестиваля.

Также для творческих людей молодежь организовала экскурсию по историческим местам. В том числе, посетили могилы немцев-меннонитов, которые и дали название поселению.

«Это тест на взрослость» – Стяжкина

Поучаствовала в фестивале писательница и ученая Елена Стяжкина. Гости литфеста высоко оценили ее лекцию «История Донетчины: утраченная или украденная?»

В комментарии Радио Донбасс.Реалии Стяжкина отметила: если Новгородское можно назвать витриной советского строя, то Нью-Йорк – уже стал витриной украинского.

«Даже то, что сейчас Нью-Йорк модный, – мы понимаем это слово, мы понимаем информационные тренды. В то же время мы говорим про укорененность. И это зависит от нас самих, от жителей: никто, кроме нас, нашу работу за нас не сделает, – уверена писательница. – Поэтому сейчас на молодежи, на бизнесменах, на тех, кто здесь отыщет свои немецкие корни и живет в Германии, – это их ответственность. Сейчас это тест на их взрослость. Чтобы городок Нью-Йорк был Нью-Йорком. И чтобы литературный фестиваль (правильно сказал Сергей Жадан) был здесь не потому, что тут прифронтовая зона, а просто был, потому что тут комфортные маленькие отели, можно ехать летом на отдых, интересные библиотеки, интересные художники».

Елена Стяжкина убеждена: даже если украинизация и ревитализация таких маленьких городков и не дадут результата здесь и сейчас, на самом деле это – стратегическая перспектива, и это обязательно подействует.

«Надо начинать с культурных диалогов» – Ольга Герасимьюк

В фойе клуба встречаем журналистку и писательницу Ольгу Герасимьюк. Она тоже участвует в дискуссиях фестиваля. Ольга говорит, что историю украинского Нью-Йорка узнала еще в 90-е годы, а возвращение исторического названия называет «возвращением себя, своей истории – себе». По ее мнению, старое новое название поможет людям осознать свое настоящее значение.

Во второй день фестиваля Герасимьюк участвует в дискуссии о месте Донетчины на мировой культурной карте.

Надо начинать с культурных диалогов с обычными людьми

«Я вообще против того, чтобы подавать стереотипные представления про Донетчину, как это транслируется очень часто на центральном уровне. Когда мы слышим «Донетчина» – это обстрел, это кто-то погиб… Никого не интересует судьба отдельного человека. Об этом надо обязательно говорить. Кроме того, история и культура Донетчины настолько богаты. В мире знают имена людей, которые отсюда родом, и которые вообще записаны в скрижали культурные всего мира. Это, во-первых, надо сюда привезти. Чтобы люди, которые тут живут, – эти имена называли. Не мессии должны сюда приезжать: раздарили книжечки и уехали. Это не будет работать. Для того, чтобы завести Донетчину на культурную карту, – ей просто надо вернуть ее смыслы, ее значение. Надо начинать с культурных диалогов с обычными людьми», – убеждена Герасимьюк.

А еще Ольга Герасимьюк как руководитель Нацсовета по ТВ и радиовещанию после фестиваля запланировала собрать местных вещателей, чтобы обсудить проблему зависимости от российского телевидения и радио.

«Это – как прививка» – Сергей Жадан

Несколько дней общался с жителями Нью-Йорка поэт Сергей Жадан: он читал стихи, в том числе и под аккомпанемент украинского джазового контрабасиста Марка Токаря, пел с группой «Линия Маннергейма», участвовал в дискуссиях. Поэт говорит, что часто бывает в этих краях, навещает военных.

Донетчину и Луганщину до 2014 года Жадан сравнивает с островами, которые считали, что находятся в центре вселенной. С началом войны во всей Украине услышали названия городов двух областей, при чем, в трагическом и героическом контексте. Они вернулись на карту страны. Теперь важно, считает поэт, чтобы эти города не молчали.

Маркирует города культура

«Армия города освобождает, армия города защищает. Но маркирует города именно культура. Именно культурные инициативы, именно гуманитарные инициативы, связанные с образованием, связанные с культурой, связанные с тем, что делает нашу жизнь полноценной, что выводит нашу жизнь за грани военного контекста. Поэтому мне кажется очень важным, чтобы этот фестиваль тут существовал», – уверен поэт. .

А еще, считает Жадан, такие события, как фестиваль в Нью-Йорке, помогут противостоять гибридной агрессии России.

Ко всем этим российским угрозам будет иммунитет

«Какие-то изменения в сознании, – они возможны только в следствие какого-то изменения культурной матрицы, культурной картины мира, – размышляет Сергей Жадан. – Человек, который начинает говорить на украинском, читать на украинском, воспринимать себя частью украинского пространства, – у него ко всем этим российским угрозам будет просто иммунитет. Это – как прививка».

Приймаченко в Нью-Йорке

Отдельную программу на фестивале сделали для малышей. Ее курировала писательница и военнослужащая из Львова Елена Лотоцкая. Во второй день, например, взрослые рассказывали о художнице Марии Приймаченко, а дети разукрашивали рисунки по мотивам ее творчества.

Детям очень близко и интересно, потому что в этих картинах они видят себя

«Рассказали о жизни этой невероятной художницы, кто она для Украины как украинка. Как она представляла Украину в свое время на просторах Вселенной, можно сказать. Детям очень близко и интересно, потому что в этих картинах они видят себя. Что вот так они тоже могут нарисовать. И что вот в таком искусстве можно быть великими, откровенными, настоящими. И, возможно, даже не спешить вырастать, потому что Мария Приймаченко до последних своих лет где-то была ребенком, поэтому была откровенной, поэтому ей верили, и она была великой художницей Украины», – убеждена Лотоцкая.

На литературном фестивале представили свое творчество поэты, художники, музыканты, мастера прикладного искусства из Нью-Йорка, Торецка, Авдеевки и других окрестных городов.

А Виктория Амелина уже планирует новый литфест. Его тема – «новые миры». Ведь и европейцы сюда ехали, как в новый мир, и украинцы бежали сюда в поисках новой свободной жизни. Также планируют обсудить, какими должны быть Донетчина и Луганщина будущего.

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