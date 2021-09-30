В оккупированном Донецке продолжаются поиски пропавшего восемь дней назад горняка. После аварии, произошедшей на шахте Засядько вечером 23 сентября, один человек не вышел на поверхность. Его поиски длятся неделю, однако спасательной операции мешает пожар в выработке. В соцсетях уже говорят о возможном закрытии шахты: якобы разрушения были настолько массированными... Но источник Радио Донбасс.Реалии в городе утверждает, что все сильно преувеличено.

В 21:30 23 сентября на шахте Засядько загорелась транспортная лента восточного конвейерного штрека. На момент аварии под землёй находился 61 шахтёр, в том числе 26 человек находились на аварийном участке. К утру 24 сентября из шахты эвакуировали 60 горняков, сообщила оккупационная администрация. На поверхность не вышел 39-летний электрослесарь, его поиски продолжаются уже неделю.

Возгорание произошло в горной выработке восточного конвейерного штрека пласта m3, пикет №70 (700-й метр штрека, – ред.), на глубине 1235 метров.

Пожар на шахте не удаётся потушить уже неделю. По сообщениям так называемого «МЧС ДНР» на данный момент продолжается активное тушение, проводится выпуск и охлаждение горящих элементов крепи и тлеющей горной массы. Ведется контроль газовой обстановки и отбор проб рудничной атмосферы.

На утро после аварии «Гортехнадзор» группировки «ДНР» создал комиссию по расследованию аварии на шахте. И хоть ее выводов пока нет, в соцсетях разгоняется версия о том, что повреждения на шахте не позволят ввести её в эксплуатацию.

«Стало понятно точно: конвейерная лента, которая, собственно, и стала причиной пожара, полностью уничтожена. Работники шахты утверждают, что в результате самого пожара, штрек на глубине 1235 полностью засыпан породой и прохода там нет. Необходимые работы ведутся спасателями, с привлечением шахтеров, но… уже через месяц-два, станет вопрос: насколько много придется вложить денег для ее восстановления и будет ли это эффективно? Проблема в том, что на данный момент преобладает пессимизм и многие считают, что ее проще будет закрыть», – распространяют информацию в пабликах Вконтакте и телеграмм-каналах города.

Источник Радио Донбасс.Реалии среди бывших горняков шахты в Донецке рассказал:

Засядько переживала и более серьёзные аварии

«Говорить о закрытии шахты слишком рано. Засядько переживала и более серьёзные аварии, которые не приводили к выводу шахты из эксплуатации. Вероятнее всего будет сделана перемычка, и горящий участок изолируют. Либо затопят, либо просто перекроют доступ воздуха и пожар самоликвидируется», – рассказал шахтер.

Кроме того, шахтёры отмечают, что если шахту и закроют, то это скорее будет «политическим» решением, чем техническим. С каждым годом обслуживание Засядько становится всё затратнее из-за газоопасности, ведь большинство крупных аварий на этой шахте произошли из-за выброса метана.

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