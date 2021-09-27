Донбасс. Главное за день: Россия даст денег ОРДЛО, на шахте Засядько ищут горняка

Коротко о главных событиях 27 сентября, которые важны для украинского востока

Россия выделит на нужды ОРДЛО более 900 миллиардов рублей

Об этом говорится в утвержденной российским правительством «Программе социально-экономического развития территорий на 2022-24 годы». Документ есть в распоряжении журналистов «Донбасс.Реалии». В планах Кремля в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям той же Ростовской области 2019 года. При этом военная составляющая содержания группировок «ДНР» и «ЛНР» финансируется отдельно. Подробнее – здесь и здесь.

Ситуация на фронте

Шесть раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 26 сентября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 2 обстрела. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Мариупольца приговорили к 3 годам тюрьмы за репост

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Мариуполец распространял контент с призывами к разжиганию военного конфликта из интернет ресурса «Рупор Новороссии».

На шахте им. Засядько продолжаются поиски горняка, который пропал 23 сентября

Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», передают информационные ресурсы группировки. По последним данным, на шахте проводят охлаждение тлеющей горной массы. Напомним, 23 сентября на шахте имени Засядько произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного горняка.

Более 400 нарушений норм охраны труда зафиксировали на шахтах в ОРДО

Об этом сообщили в так называемом «Государственном комитете горного и технического надзора ДНР», передают информационные ресурсы группировки. В числе основных нарушений – непригодность канатов подъемных установок, нерабочие парашютные системы на подъемных установках, эксплуатация лебедок с поврежденными канатами и прочее. К ответственности привлекли 8 работников. Проверку провели после аварии на шахте «Красный партизан» в ОРЛО. 6 сентября там оборвался канат шахтной клети. Погибли 9 горняков, 19 травмированы.

Заброшеную школу в Краматорске перестроили в общежитие для переселенцев

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. На перестройку бывшей школы по ул. Абая в поселке Беленькое под квартиры Европейский инвестиционный банк предоставил более 26 млн гривен. Еще 5 млн гривен выделено из областного бюджета на благоустройство прилегающей территории.

И еще в регионе

Елену Караман избрали ректором Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Выборы состоялись 23 сентября в Старобельске, Лисичанске, Рубежном, Счастье, Кременной и Полтаве, передает пресс-служба Луганской обладминистрации. Елена Караман, была единственным кандидатом на эту должность.

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