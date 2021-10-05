Очередь на рентген – километровая, а температурящих людей в ней – большинство. Так описывают свидетели обстановку с «ковидом» в Луганске. Ежедневно на оккупированной части Луганской области сообщают о 300-400 случаях заражения. Официально общее количество заболевших приближается к отметке в 14 тысяч. Однако собеседники Радио Донбасс. Реалии в Луганске предполагают: реальная цифра может быть выше. Рассказываем:

Как в реальности лечатся оккупированные украинцы и сколько платят за это,

Какой опыт тех, кто поехал за вакциной на свободную территорию,

Какая смертность, и что с этим делает оккупационная администрация?

Двусторонняя пневмония после Sputnik V

Луганчанину Михаилу – 49 лет (здесь и дальше имена собеседников изменены в целях безопасности –ред.) Он как работник силовых структур одним из первых получил полный курс вакцинации от коронавируса российской вакциной Sputnik V. Но это не уберегло мужчину от заражения. Почувствовав первые симптомы вируса, Михаил обратился в больницу – диагностировали острый бронхит. После двух курсов антибиотиков состояние лишь ухудшалось. Тогда он настоял на тесте на COVID-19 и компьютерной томографии легких, которая показала двустороннюю пневмонию и «матовое стекло», характерное для коронавирусных больных.

Каким было удивление Михаила, когда врач сообщил ему, что тест – отрицательный:

«Я, конечно, такого не ожидал. Так как я контактный. Недавно ездил к родственникам в Россию, после чего узнал, что у них в семье три положительных теста. Меня продолжают лечить, как от бронхита… Но радует, что врач все же сказала о витаминах и антикоагулянтах, которые часто назначают при ковиде. Думаю, это все-таки он, хотя врачам привык доверять», – делится луганчанин.

По его словам, очередь на рентген в одной из городских больниц «километровая», а температурящих людей в ней – большинство.

Здесь до сих пор скрывают ковид?

Другая собеседница в городе, Екатерина, говорит, что через полтора года после начала эпидемии в Луганске все еще часто избегают ставить диагноз «коронавирусная болезнь».

В заключениях патологоанатома – бронхит или пневмония

«Обстановка ужасная. Очереди в больницах – огромные просто. А сколько умирает… Каждый день мрут люди по-черному. А в заключениях патологоанатома – бронхит или пневмония. Никаких здесь ковидов», – рассказывает она Радио Донбасс.Реалии.

Со Станицы шастают

По мнению пенсионера Виктора, ухудшение эпидемиологической ситуации – это следствие сезона отпусков: «Кто где был летом, понавезли. Плюс со Станицы шастают», – говорит он, имея в виду пересекающих линию разграничения с подконтрольной Украине территории.

Летальных – от 10 до 25 в сутки, но не все в статистике

Лишь по официальным данным группировки, контролирующей регион, летальных исходов сейчас – от 10 до 25 случаев за сутки. Но по мнению медицинского работника Евгения, она не вызывает доверия.

Ковидный госпиталь переполнен, смертность высокая. 47-50 пациентов в отделении обслуживает одна медсестра. Это огромная нагрузка, так как больные тяжелые

«На мой взгляд, ситуация тяжелая. Ковидный госпиталь переполнен, смертность высокая, потому что больных лечат плохо. Мы слышали, что 47-50 пациентов в отделении обслуживает одна медсестра. Это огромная нагрузка, так как больные тяжелые, назначений очень много. Один медработник просто физически не справляется. А персонала не хватает потому, что работа в госпитале на должном уровне не оплачивается, многие поувольнялись. В иной ситуации люди держались бы за свою работу», – считает медик.

По его словам, чтобы восполнить нехватку персонала в ковидной больнице, в сентябре в так называемом министерстве здравоохранения группировки «ЛНР» решили направлять туда по одному врачу, медсестре и санитарке от каждого медучреждения города. В октябре количество направляемых сотрудников удвоилось, сообщает Евгений.

«При этом зарплата остается прежней, как на основном месте работы. Таким образом, убивают сразу 2 зайцев – не нужно выплачивать ковидные надбавки, и есть кому работать – дешево и сердито. Конечно, медработники недовольны. Эта инициатива, если можно так сказать – тяжелейшая работа за гроши – не устраивает никого», – говорит медработник.

От 30 тысяч рублей до 1 тысячи евро, за все платит пациент

Кроме того, для работы с ковидными пациентами привлекают студентов медуниверситета. Они выполняют обязанности медсестер и санитарок, а получают за это «минималку».

Считают, что студентам можно не платить под тем предлогом, что они учатся

«Видимо, в «министерстве» считают, что студентам можно не платить под тем предлогом, что они учатся. При всем при этом лечение в ковидном полностью за счет пациентов, «республика» не выделяет ничего. Я слышал, что даже за кислород надо платить. Стоимость лечения стартует от 30-40 тысяч рублей и до 1000 евро. Эти цифры – реальные траты тех, кто там лечился», – рассказывает медработник Евгений.

Несмотря на тревожную ситуацию, большинство луганчан игнорирует масочный режим и социальную дистанцию.

«Маски носит незначительный процент населения. В магазине или в маршрутке в основном люди без. Даже в поликлинике некоторые умудряются маску не надевать. На день города в начале сентября были массовые мероприятия и салют на Театральной площади. Незадолго до этого – ярмарка. Зачем это нужно было устраивать в разгар ковида – неизвестно», – делится пенсионерка Валентина.

Чем привиться: Sputnik Light в Луганске или Moderna в подконтрольной Киеву Станице

С 1 августа 2021 года в медучреждениях города доступна лишь однокомпонентная российская вакцина Sputnik Light. Мнения о ней разделились. Пока одни луганчане ездят в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую за сертифицированными ВООЗ вакцинами, другие – с радостью прививаются тем, что есть в доступе.

«Я прививалась еще Sputnik V весной этого года. Но полгода прошли, и по идее, время ревакцинироваться. А у нас только Sputnik Light. Не знаю, можно ли их смешивать, но какая разница, лишь бы прививки делали», – считает пенсионерка Ольга.

По рассказам медработников, сейчас вакцинируются в основном люди старше 60 лет. «Это странно, ведь в инструкции чётко сказано, что вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 до 60. Но так как никакой другой вакцины здесь нет и по всей видимости не будет, то вакцинируются тем, что есть», – отмечает медработница Валерия.

Вакцинируются тем, что есть

«Я слышал, третью прививку уже якобы сделали работники МЧС. Но нашим сотрудникам, которые тоже, кстати, прививались в феврале и в сентябре, третью прививку пока не предлагали. Население в данный момент в основном пока делает первую. Некоторые охотно, некоторые не доверяют. Но выбора у них нет, поэтому вакцинируются тем, что есть», – рассказывает медик Евгений.

Преподавательница одного из луганских вузов Карина – одна из тех, кто сделал прививку «Спутником» добровольно, но среди ее коллег много невакцинированных.

«Многие боятся. Но ведь требуют. Все равно придется. Надо сказать, исполнительная дисциплина у нас нормальная», – отмечает преподавательница.

Это работает: люди заключают декларации с врачами в свободной Украине

Медработница Валерия – одна из тех луганчан, кто проделал нелегкий путь за вакцинацией в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую. Для этого ей пришлось дважды брать выходной. Из четырех доступных в то время вакцин женщина выбрала американскую Moderna.

Было довольно много людей с оккупированных территорий – из Антрацита, из Антрацитовского района, из разных сел и из самого Луганска. Отношение было хорошим

«Когда я была в пункте вакцинации в Станице, там было довольно много людей с оккупированных территорий – из Антрацита, из Антрацитовского района, из разных сел и из самого Луганска. Там целая очередь собралась. Но несмотря на все запугивания и предрассудки, отношение было хорошим. Медработники подсказывали, советовали, как поступить. Предвзятости я не заметила. Всё прошло достаточно быстро. Декларацию заключать предлагали, но никто не заставлял. Я решила заключить и очень довольна, потому что через несколько недель после первой дозы позвонила врач, чтобы предупредить, что хоть «Модерна» и закончилась, меня все равно привьют второй дозой, но уже «Пфайзером». А это вакцины-аналоги, взаимозаменяемые, так что для меня не проблема», – делится женщина.

Интересно, что луганские телеканалы, контролируемые боевиками, сейчас вернулись к «режиму молчанки» по поводу эпидемии. Так уже было в 2020-м: до момента, пока Россия не поставила на оккупированные территории вакцину Sputnik, в эфире было запрещено произносить термин COVID – только «инфекция нового типа».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу