Nord Stream 2 AG оскаржує рішення німецького суду щодо газової директиви ЄС

Оператор газопроводу «Північний потік-2» Nord Stream 2 AG, яка є дочірньою компанією російського «Газпрому», подав апеляцію на рішення німецького суду щодо необхідності слідувати вимогам газової директиви Євросоюзу. Про це в компанії повідомили російському агентству «Интерфакс» 5 жовтня.

Відповідно до вимог ЄС та рішення суду, постачальником і оператором газу не може бути одна компанія, а половина потужності труби повинна бути надана іншим енергокомпаніям. Винятки можливі лише зі схвалення Єврокомісії.

25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.

У травні минулого року стало відомо, що німецьке Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) відмовило у звільненні «Північного потоку-2» від правил газової директиви ЄС. Рішення було ухвалене на базі законодавства, яке допускає звільнення від регулювання, якщо газопровід був добудований до 23 травня 2019 року.

У тому ж місяці Європейський суд відхилив позови компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG щодо поширення норм європейського законодавства на газопроводи з третіх країн.

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом. У повідомленні компанії йшлося про те, що на нитці були проведені пусконалагоджувальні роботи і тепер вона може наповнюватися газом для початку технічного тестування трубопроводу.

Раніше в понеділок Данське енергетичне агентство оголосило про те, що компанія Nord Stream 2 виконала всі умови для введення газопроводу – частково він проходить через данські води – в експлуатацію.

Коли газопровід буде повністю готовий до початку поставок палива – поки не повідомляють. Крім технічних робіт, не завершений також процес його сертифікації. Німецька влада почала його у вересні, він може тривати чотири місяці.