Ціна газу в Європі побила новий рекорд і наближається до 2000 доларів за тисячу кубометрів

Ціна листопадового ф’ючерсу на природний газ у Європі 6 жовтня зранку перевищила 1600 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі ICE.

Під час торговельної сесії, як повідомляє «Інтерфакс-Україна», ціни продовжили стрімке зростання і перевищили 1900 доларів за тисячу кубометрів.

Таким чином, ціна газу вкотре цього сезону оновила історичний максимум. Вартість листопадового ф’ючерсу на хабі TTF в Нідерландах сьогодні вранці сягала 1606 доларів за тисячу кубометрів. Напередодні аналогічний обсяг коштував трохи більш як 1450 доларів.

Зростання цін у Європі триває вже впродовж тривалого часу: минулого тижня котирування подолали позначку 1000 доларів за тисячу кубометрів. Фахівці називають причиною такого зростання низькі запаси газу в європейських газосховищах через холодну минулу зиму.