Міністр оборони США приїде в Україну наступного тижня – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня перебуватиме з візитом в Україні, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

«Міністр і його команда готуються до візиту до Європи наступного тижня. Серед зупинок – Грузія, Україна і Румунія», – заявив Кірбі на брифінгу 12 жовтня.

За його словами, підсумком європейського турне стануть зустрічі Остіна з союзниками і партнерами в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Детальніше про візит Кірбі пообіцяв поінформувати в найближчі дні.

На початку вересня під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський анонсував візит міністра оборони США до України.

За його словами, під час візиту будуть, зокрема, опрацьовувати деталі підписаної 31 серпня угоди між Міністерствами оборони України і США, про стратегічну основу оборонного партнерства.