Вступ України до НАТО: чого так боїться Росія?

(Рубрика «Точка зору, спеціально для Крим.Реалії»)

Чого так боїться Росія? Чому можливість вступу України до Альянсу викликає такий спротив?

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков знову заговорив про те, що вступ України до НАТО ‒ це якась «червона лінія» для Кремля, після якої в Москві ухвалюватимуть рішення щодо захисту національної безпеки. Власне, нічого нового в таких заявах немає. У Москві говорять про «червоні лінії» та проблеми з національною безпекою буквально з першого дня розширення НАТО.

Але все ж таки ситуація з Україною значно відрізняється від ситуації з іншими країнами, які хотіли приєднатися до альянсу.

У цих країнах громадський консенсус стосовно НАТО був очевидним, вступ до Північноатлантичного союзу підтримувала більшість жителів Польщі, Чехії чи Угорщини ‒ а потім і балтійських країн. Винятком є хіба що євроатлантична інтеграція Словаччини, яка не змогла приєднатися до НАТО з «першого разу», адже більшість населення спочатку висловилася проти цього й підтримала приєднання тільки при повторному голосуванні.

Українська громадська думка раніше була налаштована щодо НАТО або негативно, або нейтрально

Українська громадська думка раніше була налаштована щодо НАТО або негативно, або нейтрально. Більшість населення України до 2014 року виступала проти вступу в Північноатлантичний альянс. Можна сказати, що в цьому погляди російського керівництва та більшості жителів України певним чином збігалися. Існувало, швидше, нерозуміння ‒ а навіщо до НАТО приєдналися західні сусіди України? Чого вони бояться? Навіщо витрачають гроші на армію ‒ в самій Україні незмінною популярністю користувалися політики, які обіцяли якраз скоротити військові витрати. Та що там говорити! Після перемоги на президентських виборах в Україні лідера проросійської Партії регіонів Віктора Януковича країна взагалі оголосила про свій позаблоковий статус.

Так, Росія у 2014 році вдерлася не в країну, яка збиралася в НАТО, не в країну, більшість населення якої хотіло вступу України в Альянс. А якраз напала на країну, більшість населення якої такого вступу не дуже й бажала. На країну, яка оголосила про свій позаблоковий статус ‒ і в результаті залишилася без частини території. Як?

Українцям був поданий наочний урок ‒ анексія Криму та напад на Донбас

Кращого пояснення того, навіщо західні сусіди України вступали до НАТО, схоже, просто не існує. Українцям був поданий наочний урок ‒ анексія Криму та напад на Донбас. Україна була змушена захищати себе практично самотужки ‒ при цьому й армія її була не в найкращому стані. А західні партнери, які прийшли б на виручку, якби Україна була в НАТО, говорили про свою стурбованість і запроваджували санкції. Ось вам і наслідок українського суспільного неприйняття інтеграції в НАТО ‒ відірвані території та «похоронки» в руках матерів. При цьому через сім років конфлікт не тільки не завершений, не просто продовжується, а може тривати десятиліттями.

Тому, впевнений, не варто Дмитру Пєскову та іншим російським чиновникам стверджувати, що вступ України до НАТО загрожує національній безпеці Росії. Не загрожує, ні. Натомість невступ України до НАТО, переконаний, загрожує національній безпеці України й самому її збереженню як суверенної держави.

Минулі сім років це виразно довели.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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