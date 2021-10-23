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Меркель: «я не могла уявити», що Путін анексує Крим і дійде до воєнних зіткнень

Невимушена розмова канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна. Німеччина, Мезеберг, 18 серпня 2018 року

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що при вступі на посаду канцлера «не могла уявити», що президент Росії Володимир Путін анексує український Крим. Таку заяву вона зробила в інтерв'ю виданню Suddeutsche Zeitung.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила в інтерв'ю виданню Suddeutsche Zeitung, що ще в 2001 році під час виступу Володимира Путіна в Бундестазі зрозуміла, що у неї «є значні розбіжності» з президентом Росії.

Для російського президента розпад Радянського Союзу «є сумною подією, ми ж, навпаки, відчуваємо радість з приводу закінчення холодної війни, об'єднання Німеччини та європейської єдності».

Але «при вступі на посаду я й уявити собі не могла, що він анексує Крим і що на сході України – практично поруч з Євросоюзом – дійде до таких воєнних зіткнень», – сказала Ангела Меркель.

Канцлер Німеччини завершує свою політичну кар'єру після 16 років на посаді.

Ангела Меркель – єдиний європейський політик, який найдовше був лідером своєї держави за часів каденції Володимира Путіна і часто зустрічалася з ним.

Ще до розпаду СРСР Володимир Путін п'ять років жив в НДР. Формально він значився співробітником Будинку радянсько-німецької дружби в Дрездені, а фактично працював як співробітник КДБ СРСР, у Дрездені.

Німеччині слід розумно вибудовувати свої відносини – Меркель

Також у інтерв'ю Меркель заявила, що у світі відбулася «повна зміна балансу сил» і Німеччині, на її думку, треба боротися за те, щоб і надалі зберегти своє значення.

«Коли я стала канцлером, ВВП Китаю становив $ 2,3 трлн і був дещо нижчим, ніж у Німеччині з її $ 2,8 трлн. Сьогодні ВВП Китаю складає $ 14,7 трлн, а наш збільшився до $ 3,8 трлн», – сказала політик.

У зв'язку з цим, наголосила Меркель, Німеччині слід стратегічно розумно вибудовувати свої відносини.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час Валдайського форуму заявив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель могла б балотуватися на цей пост знову. Путін нагадав, що шостий канцлер ФРН, Гельмут Коль, був при владі стільки ж, скільки і Меркель, - 16 років. Володимир Путін назвав Коля «об'єднувачем Німеччини».

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