Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що при вступі на посаду канцлера «не могла уявити», що президент Росії Володимир Путін анексує український Крим. Таку заяву вона зробила в інтерв'ю виданню Suddeutsche Zeitung.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила в інтерв'ю виданню Suddeutsche Zeitung, що ще в 2001 році під час виступу Володимира Путіна в Бундестазі зрозуміла, що у неї «є значні розбіжності» з президентом Росії.

Для російського президента розпад Радянського Союзу «є сумною подією, ми ж, навпаки, відчуваємо радість з приводу закінчення холодної війни, об'єднання Німеччини та європейської єдності».

Але «при вступі на посаду я й уявити собі не могла, що він анексує Крим і що на сході України – практично поруч з Євросоюзом – дійде до таких воєнних зіткнень», – сказала Ангела Меркель.

Канцлер Німеччини завершує свою політичну кар'єру після 16 років на посаді.

Ангела Меркель – єдиний європейський політик, який найдовше був лідером своєї держави за часів каденції Володимира Путіна і часто зустрічалася з ним.

Ще до розпаду СРСР Володимир Путін п'ять років жив в НДР. Формально він значився співробітником Будинку радянсько-німецької дружби в Дрездені, а фактично працював як співробітник КДБ СРСР, у Дрездені.

Німеччині слід розумно вибудовувати свої відносини – Меркель

Також у інтерв'ю Меркель заявила, що у світі відбулася «повна зміна балансу сил» і Німеччині, на її думку, треба боротися за те, щоб і надалі зберегти своє значення.

«Коли я стала канцлером, ВВП Китаю становив $ 2,3 трлн і був дещо нижчим, ніж у Німеччині з її $ 2,8 трлн. Сьогодні ВВП Китаю складає $ 14,7 трлн, а наш збільшився до $ 3,8 трлн», – сказала політик.

У зв'язку з цим, наголосила Меркель, Німеччині слід стратегічно розумно вибудовувати свої відносини.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час Валдайського форуму заявив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель могла б балотуватися на цей пост знову. Путін нагадав, що шостий канцлер ФРН, Гельмут Коль, був при владі стільки ж, скільки і Меркель, - 16 років. Володимир Путін назвав Коля «об'єднувачем Німеччини».