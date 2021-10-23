Путін стурбований зближенням України з НАТО і тиснутиме різними методами – експерти

До України надходить чергова партія військової допомоги від США: вона прибула після візиту до Києва очільника Пентагону Ллойда Остіна. Американська підтримка України та її зближення з НАТО викликали стурбованість президента Росії Володимира Путіна, який назвав цю тенденцію «загрозою для Росії». Як ставитися до його заяв? Думки про це зібрало Радіо Свобода.

Візит до України міністра оборони США Ллойда Остіна, по суті, «відкриває Україні двері до НАТО» та становить загрозу для Росії. Такі заяви зробив президент Росії Володимир Путін, реагуючи на візит очільника Пентагону до Києва 19 жовтня.

Ось приїхав міністр оборони, який, по суті, відкриває двері Україні в НАТО. Звичайно, нас це турбує

«Ось приїхав міністр оборони, який, по суті, відкриває двері Україні в НАТО. Його заяви потрібно і можна саме так трактувати. Каже, що так, кожна країна має право вибирати. Ніхто не каже «ні»... І, звичайно, нас це турбує», – зауважив Путін на засіданні дискусійного клубу «Валдай» у російському Сочі.

«Формальне членство (України) в НАТО може не відбутися, але військове освоєння території вже відбувається. І це реально створює загрозу Російській Федерації, – так оцінив Путін візит Ллойда Остіна до Києва. І згадав минулі етапи розширення Північноатлантичного альянсу, які, на думку російського президента, в час об’єднання Німеччини обіцяли не робити. – Отже, і раз розширили, і два розширили, а наслідки які військово-стратегічні? Інфраструктуру наближають. Ось у Румунії, Польщі встановили системи ПРО, але з пусковими установками, на яких можна розмістити «Томагавки» – ударні системи».

Також Володимира Путіна стурбували військові навчальні центри, які в Україні працюють за участі країн-членів НАТО. Під виглядом навчальних центрів в Україні «можна все що завгодно розмістити», обурюється Путін.

Напередодні схожі заяви робив речник Путіна Дмитро Пєсков. Він припустив, що вступ України до НАТО – найгірший із усіх можливих сценаріїв, який змусить Росію чинити «активні дії».

Радіо Свобода висвітлювало перебіг візиту Ллойда Остіна до України і детально проаналізувало, чи означає його приїзд наближення України до НАТО.

Росія почала цю війну, і Росія є тим наріжним каменем, який стоїть на перепоні мирного врегулювання

Сам міністр оборони США, зустрічаючись із українським колегою Андрієм Тараном та з президентом України Володимиром Зеленським, зробив низку заяв. В одній з них пояснив мету та мотивацію військової співпраці України та США, а також звинуватив Росію у війні на Донбасі.

«Давайте будемо чіткими: Росія почала цю війну, і Росія є тим наріжним каменем, який стоїть на перепоні мирного врегулювання. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України. Ми зі свого боку робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну й розвинути її здатність захищати свою територіальну цілісність», – сказав Ллойд Остін.

Зрештою, що означають невдоволені заяви Путіна про оборонну співпрацю України та США та як відреагували на них в Україні?

Позиція Києва: Росія не зможе впливати на співпрацю України з НАТО

Україну не цікавить думка Кремля щодо співпраці зі США та щодо вступу в НАТО, відповів на російські заяви міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Найгірший сценарій уже відбувся: напад Росії на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян

«Найгірший сценарій уже відбувся: напад Росії на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в альянсі», – парирував Кулеба.

Досвід України у протидії російській збройній агресії є цінним для США, з іншого боку, немає жодних сумнівів у відданості США підтримці України, заявив міністр оборони України Андрій Таран.

«США розуміють важливість боротьби України за свою незалежність та стримування російської агресії. Також чудово розуміють, що Україна стоїть на передньому краї боротьби з російською експансією, з прагненням Росії відродити свої імперські амбіції й таким чином створити загрозу для всього Європейського континенту. У нас немає жодних сумнівів у відданості США в питаннях підтримки України», – зазначив Андрій Таран під час зустрічі зі своїм американським колегою.

Також в Міноборони України погодилися з думкою Ллойда Остіна про те, що жодна «третя держава» не має права вето на вступ України до НАТО.

Нервова реакція Путіна означає, що Україна має активізувати свій рух до НАТО, такі оцінки роблять представники української опозиції.

«Хороші чоботи, треба брати!» – так лаконічно відреагував на заяви президента Росії народний депутат від «ЄС» Олексій Гончаренко.

Експертка: «Росія звинувачує інших, але вона сама активізувала рух України до НАТО»

Заяви Володимира Путіна та його оточення на тлі візиту керівника Пентагону до України виглядають як істерика, так оцінює їх політологиня Олеся Яхно.

«Росія не має змістовної відповіді та не знає, як поводитися в цих умовах. Але є й пропагандистська сторона. Це лякання росіян танками НАТО, нагадування про те, що хтось має намір захопити Росію чи принаймні послабити її. Ця пропагандистська мантра покликана компенсувати відсутність будь-яких позитивних процесів усередині Росії», – сказала Олеся Яхно в коментарі Радіо Свобода.

Експертка згадує події 2014 року, коли Україна була позаблоковою країною, але ситуація змінилася саме після початку російської збройної агресії.

У 2014-му в України був позаблоковий статус. І не стояло питання ПДЧ в НАТО. Саме Росія активізувала цей процес

«Коли Росія починає когось звинувачувати, наприклад, НАТО чи Україну, то вона не згадує власної відповідальності. А відповідальність – саме на Росії. Тому що у 2014 році, в момент анексії Криму, в України був позаблоковий статус. І не стояло питання про те, що Україна знов рухатиметься до програми додаткового членства в НАТО. Саме Росія активізувала цей процес, а тепер хоче всіх навколо звинуватити», – наголошує політолог.

Олеся Яхно попереджає, що, виходячи з заяв Путіна, Пєскова та російських пропагандистів, Кремль планує впливати на Україну та НАТО невійськовими методами: економічними, політичними та пропагандистськими.

З іншого боку, вона констатує певну розгубленість Кремля, який не знає, як зупинити зближення України з альянсом, а також визнає, що заяви Путіна також мають на меті вплив на внутрішньоросійську авдиторію та обґрунтування для подальшого «закручування гайок» в Росії.

«Росія використовуватиме енергетичну зброю та внутрішні протиріччя в НАТО» – політолог

Заяви Путіна є «оперетковою істерикою» на задану тему, яка спрямована на конкретну авдиторію, зауважує в коментарі Радіо Свобода директор Інституту світової політики Євген Магда. Він уточнює, що частина Заходу завжди спостерігає за засіданнями «Валдайського клубу» та навіть делегує туди декого зі своїх інтелектуалів.

«Путін розігрує «опереткову істерику» для західного істеблішменту і повторює байку про те, що нібито Росії раніше обіцяли, що розширення НАТО на Схід не буде. Але там були ще цікавіші заяви. Ось одна з цитат Путіна: «Усвідомлення неспроможності наздогнати лідерів призводить до радикалізації населення в багатьох країнах», – цитує Євген Магда.

За його словами, з усього сказаного можна зробити висновок про те, як Росія планує діяти проти НАТО і його союзників, зокрема проти України.

Росія використовуватиме психологічні атаки, енергетичну зброю та протиріччя між країнами ЄС та НАТО

«Росія робитиме ставку не на військову силу: в Кремлі чітко розуміють неспівмірність потуги Росії та НАТО. Росія робитиме психологічні атаки та використовуватиме енергетичну зброю, а ще використовуватиме різноманітні протиріччя між країнами ЄС та НАТО», – пояснює політолог.

Що можна цьому протиставити?

Євген Магда пропонує відповідати на антинатовські заяви Кремля нарощуванням зусиль для членства України в альянсі: «Україні важливо не зменшувати обороти і не задкувати. Бо інакше у партнерів виникатимуть запитання, наскільки сама Україна готова до євроатлантичної інтеграції».

З одного боку, визнає експерт, нині питання вступу України до НАТО не стоїть на найближчому порядку денному, однак треба готуватися до моменту, коли вікно можливостей з'явиться. З іншого боку, Євген Магда пригадує минулі істерики Кремля щодо можливого приєднання до НАТО країн Балтії: вони виявилися безрезультатними, підсумовує він.

Між тим, Олеся Яхно бачить ознаки формування регіональних союзів у межах НАТО за принципами «безпекових клубів за інтересами». Цей процес є позитивним, і до формування одного з таких союзів, який дбатиме про безпеку Чорноморського регіону, може долучитися і Україна, каже експертка.

«Тримати Україну в напрузі, переконувати Захід, що тут сфера російських інтересів» – експерт про цілі Путіна

Після кожної подібної заяви Путіна не треба нервувати, але й ігнорувати їх теж не варто, закликає дослідник-американіст, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

Одне з завдань – тримати Україну в постійній напрузі, провокувати її невпевненість у собі

«Україна вже навчилася адекватно реагувати на стреси та на залякування Росії. Але треба розуміти, що подібні заяви можуть маскувати ще більш агресивні наміри з російського боку. Це постійний пресинг, одне з завдань якого – тримати Україну в постійній напрузі, провокувати її невпевненість у собі тощо. Це вписується в російську доктрину – зокрема, в те, що Росія нібито лише захищається від НАТО, реагує на розширення альянсу та готується до оборони», – наголошує дослідник у розмові з Радіо Свобода.

Окрім того, на думку Володимира Дубовика, візит Ллойда Остіна до Києва був зручним моментом для активізації пропаганди всередині самої Росії.

«Подібні візити були й раніше, але нині це зручний привід для Путіна сказати внутрішній авдиторії, що треба згуртуватися проти зовнішнього ворога: ось, бачите, він нас хоче потіснити», – зауважує експерт.

Водночас, нагадує Володимир Дубовик, подібні заяви Путіна не дають забути: Росія весь час вичікує слушного моменту, щоб вплинути на Україну та «не відпустити її від себе» на Захід.

22 жовтня до України літаком доставили третю партію додаткової міжнародної безпекової допомоги від уряду США на 60 мільйонів доларів, повідомляє Міноборони України. Ця партія включає боєприпаси під калібри НАТО, протитанкове та високоточне озброєння, серед якого – комплекси «Джавелін», медичне майно та інше обладнання.

Від початку російської агресії, з 2014 року, США надали Україні понад 2,5 мільярди доларів допомоги.