«Робимо все можливе, щоб підтримати Україну в її боротьбі з російською агресією» – голова Пентагону

Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет і територіальну цілісність України й надалі робитимуть усе можливе, щоби захистити її безпеку. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на спільному брифінгу зі своїм українським колегою 19 жовтня в Києві.

«Росія почала цю війну. Й вона будує перешкоди для досягнення миру. Ми ж продовжуємо робити все можливе, щоби підтримати Україну й захистити її безпеку», – наголосив Ллойд Остін.

Зі свого боку, голова українського Міноборони подякував американській стороні за підтримку.

«Ми очікуємо, що й США й надалі підтримуватимуть нашу незалежність, нашу територіальну цілісність, й усілякими доступними цілями утримуватимуть Росію від подальшого поширення агресії», – зазначив Андрій Таран.

У Києві Ллойд Остін відвідав Міністерство оборони України, де взяв участь у церемонії вшанування полеглих українських воїнів. Зустрівся й зі своїм українським колегою Андрієм Тараном. Міністри обговорили прогрес України в реалізації реформ у галузі оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування євроатлантичних прагнень України, а також безпеку в Чорному морі.

Попереду в Остіна – зустріч із Володимиром Зеленським, який, анонсуючи візит голови Пентагону до України, підкреслював, що сторони будуть опрацьовувати деталі підписаної 31 серпня угоди між Міністерствами оборони України і США про стратегічну основу оборонного партнерства.

Ллойд Остін прибув із візитом в Україну передовсім для того, щоб «підтвердити непохитну підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень і висловити прихильність розвитку спроможності України в стримуванні російської агресії». Про це Остін написав вранці у твітері, приземлившись у Києві.

Приїзд голови Пентагону до Києва «стане черговим підтвердженням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами», наголосили в українському уряді.