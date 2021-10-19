Міністр оборони США прибув до Києва

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до України з офіційним візитом. Про це він написав у твітері.

«Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень і висловити нашу прихильність розвитку спроможності України в стримуванні російської агресії», – написав Остін.

У Києві Ллойд Остін, зокрема, зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном, щоб «запевнити союзників і партнерів у підтримці Америки їхнього суверенітету перед лицем російської агресії», повідомив раніше сайт Міноборони США.

Візит «стане черговим підтвердженням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами», наголосили в українському уряді.

На зустрічі українського міністра оборони і голови Пентагону обговорюватимуть «порядок практичної реалізації досягнутих домовленостей і перспективи двосторонньої співпраці, прогрес імплементації оборонної реформи в нашій державі, покликаної на реалізацію євроатлантичних прагнень України, та питання безпеки в Чорноморському регіоні».

Орієнтовно о 12:45 заплановане проведення спільного брифінгу.

Напередодні Ллойд Остін відвідував Грузію.

На початку вересня під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський анонсував візит міністра оборони США до України.

За його словами, під час візиту будуть, зокрема, опрацьовувати деталі підписаної 31 серпня угоди між Міністерствами оборони України і США, про стратегічну основу оборонного партнерства.