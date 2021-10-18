Глава Пентагону під час зустрічі із Зеленським «наголосить, що двері до НАТО відкриті» – Міноборони США

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушив до Європи, де, зокрема, зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном, щоб «запевнити союзників і партнерів у підтримці Америки їхнього суверенітету перед лицем російської агресії», повідомляє сайт Міноборони США.

Як відзначається, візит глави Пентагону є нагодою для обговорення прогресу України щодо імплементації реформ в обороні та оборонній галузі, які необхідні для просування євроатлантичних прагнень України а також регіональної співпраці між союзниками та партнерами у регіоні Чорного моря.

«Остін наголосить у Грузії та Україні, що двері до НАТО відкриті, й закличе нації здійснити необхідні зміни, щоб відповідати критеріям членства в оборонному альянсі».

Остін наголосить у Грузії та Україні, що двері до НАТО відкриті

Окрім зустрічей із Зеленським і Тараном 19 жовтня, Остін візьме участь в церемонії вшанування полеглих захисників України, повідомляє Посольство США в Україні і цитує слова міністра оборони України: «Ми плануємо обговорити імплементацію тих домовленостей, тих договорів, які були підписані у Вашингтоні» під час серпневого візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Як «Голос Америки» повідомляв раніше, Остін цього тижня відвідає Грузію, Україну та Румунію, а також зустріч міністрів країн НАТО у Бельгії (21-22 жовтня).

«Міністерство оборони США надійно підтримує європейських союзників та партнерів перед лицем дестабілізуючих дій Росії у критично важливому регіоні Чорного моря, і міністр оборони очікує на зустрічі з колегами та іншими високопосадовцями, щоб підтвердити відданість США безпечній, стабільній, та заможній Європі», – відзначає Пентагон.