Командувачі армії США заявили Конгресу, що воліли б залишити кілька тисяч солдат у Афганістані

Високопоставлені військові офіцери Сполучених Штатів заявили Конгресу, що переоцінили чисельність армії Афганістану і вважали, що США повинні були залишити в країні щонайменше кілька тисяч військовослужбовців, щоб запобігти швидкому захопленню країни бойовиками «Талібану».

Під час слухань 28 вересня генерал Марк Міллі сказав Комітету збройних сил Сенату, що, на його особисту думку, для захисту від падіння міжнародно визнаному уряду Кабула потрібні були щонайменше 2 500 військових США.

Генерал Френк Маккензі, який контролював останні місяці військової діяльності США в Афганістані, висловив згоду з оцінкою Міллі.

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Обидва відмовилися розповісти, що вони рекомендували президенту Джо Байдену, який зіткнувся з критикою республіканців через вихід американських військ з Афганістану наприкінці серпня.

Під час слухань міністр оборони Ллойд Остін виступив на захист військового виконання хаотичної евакуації з Кабула, в ході якої 13 американських солдатів загинули, коли смертник підірвав себе біля аеропорту столиці.

Остін також назвав «важким, але абсолютно можливим» стримування майбутніх загроз, що надходитимуть з Афганістану, без військ на місці.

Міллі назвав «цілком реальною» ймовірність того, що угруповання «Аль-Каїда» або афганська організація угруповання «Ісламська держава» зможуть відновити свою діяльність у країні під правлінням «Талібану» і становити терористичну загрозу для США протягом найближчих одного-трьох років.

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Остін сказав на слуханнях, що військові керівники США помилилися, вважаючи, що афганська армія, яку вони будували та навчали протягом двох десятиліть, почне боротьбу з талібами.

«Ми допомогли побудувати державу, але не змогли створити націю. Той факт, що афганська армія, яку ми разом з нашими партнерами навчали, просто розтанула, у багатьох випадках без жодного пострілу – був для всіх нас несподіванкою. Було б нечесно стверджувати інакше», – сказав він Комітету збройних сил Сенату.

Міллі висловив думку, що американські військові втратили здатність бачити і розуміти справжній стан афганських збройних сил, коли кілька років тому припинили практику мати радників поряд з афганцями на полі бою.

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«Неможливо виміряти людське серце машиною, треба бути на місці», – заявив генерал.

«Аль-Каїда» використовувала Афганістан під проводом талібів як базу для планування та здійснення своїх нападів на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року.

Таліби зайняли Кабул 15 серпня – незадовго до обумовленого терміну виведення з Афганістану військ США. Сполучені Штати 31 серпня завершили виведення своїх військ із Афганістану, таким чином поклавши край своїй присутності в цій країні, яка тривала майже 20 років.