Таліби заборонили жінкам відвідувати заняття в університеті Кабула

Студентки та викладачки не зможуть повернутися до навчання у Кабульському університеті, поки для них не буде створене «справжнє ісламське середовище». Про це заявив представник «Талібану».

Таліби стверджують, що жінкам дозволять працювати та вчитися, але лише в рамках їхнього тлумачення шаріату та ісламських законів.

Мохаммад Ашраф Гайрат був призначений керівником Кабульського університету минулого тижня. Заявивши, що жінки поки не зможуть повернутися до навчання чи роботи у закладі, він не вказав, коли саме мають облаштувати відповідне «середовище з гендерною сегрегацією», пише агентство Bloomberg.

Представники угруповання «Талібан», які захопили владу в Афганістані, неодноразово стверджували, що мають намір дотримуватися прав жінок, але тільки із застосуванням законів шаріату. При цьому таліби заборонили жінкам в Афганістані займатися спортом, у тому числі учасницям національних збірних. Ісламісти пояснили це тим, що особи і тіла спортсменок в цьому випадку залишаються «відкритими для спостерігачів», а «іслам і Ісламський емірат не допускають цього».

Також таліби дозволили жінкам навчатися в школах і вищих навчальних закладах тільки окремо від чоловіків і тільки при наявності одягу, що повністю закриває їхні обличчя і тіла. Після цього указу у вишах Афганістану почали встановлювати в аудиторіях непрозорі перегородки і вішати штори. Викладати жінкам, згідно з цим указом, зможуть або жінки, або літні чоловіки, які повинні будуть отримувати схвалення від «Талібану» в кожному окремому випадку. Крім того, жінкам у Афганістані відтепер заборонено виходити з дому без супроводу чоловіка або родича чоловічої статі.

Нещодавно правозахисні організації Human Rights Watch та Інститут прав людини університету Сан-Хосе (SJSU) повідомили, що угруповання «Талібан» здійснює «широкомасштабні та серйозні» порушення прав жінок і дівчат у місті Герат на заході Афганістану.

Минулого тижня виконувач обов’язків мера Кабула Хамдулла Номані офіційно заборонив виходити на роботу жінкам, які працюють у системі міського господарства. Роботу втратять усі жінки, за винятком тих, чиї обов’язки не можуть виконувати чоловіки.