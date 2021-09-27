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Представник поваленого талібами уряду Афганістану не виступить на Генасамблеї ООН

Наразі Гулай Ісакзай не прокоментував своє рішення

Представник уряду Афганістану, поваленого талібами, не виступить на Генеральній асамблеї ООН 27 вересня, Гулам Ісакзай виключив своє ім’я з розкладу виступів.

Ісакзай мав бути останнім промовцем, але відмовився від участі через вимогу талібів також звернутися до ООН, повідомляють міжнародні інформагентства.

Наразі він не прокоментував своє рішення.

Минулого тижня уряд талібів звернувся до ООН з проханням виступити перед світовими лідерами та призначило свого представника у Досі Сухейля Шахіна послом в ООН.

Проти цього відкрито виступила Німеччина, міністр закордонних справ якої заявив, що «шоу» уряду талібів марне.

Ісакзай також попросив продовжити свою акредитацію в ООН

Питання акредитацій в Організації Об’єднаних Націй розглядає мандатна комісія з дев’яти членів, до складу якої входять США, Китай та Росія. Традиційно вона збирається у жовтні або листопаді.

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