Голова Пентагону приїде в Київ 19 жовтня – посольство

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Київ 19 жовтня, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України, повідомило посольство США В Україні.

«Перебуваючи в Києві, пан Остін відвідає Міністерство оборони України, де він візьме участь в церемоніалі вшанування полеглих захисників України в Меморіальній залі і біля Меморіального дзвону захисникам України, а також зустрінеться з міністром оборони Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес України у реалізації реформ в галузі оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі», – йдеться в повідомленні.

Після зустрічі, приблизно о 12:45, міністри оборони США й України зроблять короткі заяви для преси і дадуть відповіді на кілька запитань, додали в посольстві.

На даний час Ллойд Остін відвідує Грузію.

На початку вересня під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський анонсував візит міністра оборони США до України.

За його словами, під час візиту будуть, зокрема, опрацьовувати деталі підписаної 31 серпня угоди між Міністерствами оборони України і США, про стратегічну основу оборонного партнерства.