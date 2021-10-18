Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Голова Пентагону приїде в Київ 19 жовтня – посольство

Ллойд Остін, зокрема, відвідає Міноборони України

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Київ 19 жовтня, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України, повідомило посольство США В Україні.

«Перебуваючи в Києві, пан Остін відвідає Міністерство оборони України, де він візьме участь в церемоніалі вшанування полеглих захисників України в Меморіальній залі і біля Меморіального дзвону захисникам України, а також зустрінеться з міністром оборони Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес України у реалізації реформ в галузі оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі», – йдеться в повідомленні.

Після зустрічі, приблизно о 12:45, міністри оборони США й України зроблять короткі заяви для преси і дадуть відповіді на кілька запитань, додали в посольстві.

На даний час Ллойд Остін відвідує Грузію.

На початку вересня під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський анонсував візит міністра оборони США до України.

За його словами, під час візиту будуть, зокрема, опрацьовувати деталі підписаної 31 серпня угоди між Міністерствами оборони України і США, про стратегічну основу оборонного партнерства.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG