Міністр оборони США відвідує Грузію перед візитом в Україну

Міністр оборони США Ллойд Остін вранці 18 жовтня прибув до Грузії. Це перший з трьох запланованих візитів глави Пентагону у країни Чорноморського регіону.

Остін також відвідає Україну і Румунію перед тим, як відправитися на зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі 21-22 жовтня.

Це перший візит у Грузію глави Пентагону з 2014 року.

Остін зустрінеться з прем’єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі та міністром оборони Джаншером Бурчуладзе.

У міністерстві оборони США повідомляли, що Остін зустрінеться з грузинськими лідерами, «щоб підтвердити підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії і наголосити на важливості стратегічного партнерства США і Грузії у вирішенні проблем регіональної та глобальної безпеки. Лідери також обговорить двосторонню співпрацю в області безпеки і розширення регіонального співробітництва в Чорному морі».

Візит стане довгоочікуваною подією для грузинського керівництва, яке давно прагнуло стати повноправним членом НАТО. Наразі ця держава-партнер НАТО.

Проти спроб підвищити статус Грузії у НАТО виступає Росія.