Відносини з Росією перебувають на найнижчому рівні з часів Холодної війни – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що відносини між альянсом та Росією нині перебувають на найнижчому рівні з часів закінчення Холодної війни. Про це він заявив перед дводенним самітом міністрів оборони країн-членів НАТО у четвер, 21 жовтня.

«У нас все ще є можливості і канали для зв’язку з Росією, але ми шкодуємо про рішення Росії закрити два офіси НАТО в Москві, а також припинити їхню діяльність в цій місії НАТО тут, в НАТО», – зазначив Столтенберґ.

При цьому глава НАТО наголосив, що підхід альянсу до Росії залишається незмінним: стримування та оборона в поєднанні з зусиллями налагодити конструктивний діалог.

Міністри оборони НАТО 21 жовтня зібралися у Брюсселі, щоб обговорити так званий «генеральний план» захисту альянсу від будь-якого імовірного нападу Росії. Концепція стримування та оборони в євроатлантичному просторі, відома як «генеральний план», є конфіденційною, однак агенція Reuters цитує неназваних посадовців та дипломатів НАТО, що теми цього документа виходять за межі чинних регіональних планів оборони і мають на меті підготовку до будь-якої одночасної атаки в регіонах Балтії та Чорного моря.

18 жовтня голова МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що Росія з 1 листопада припиняє роботу свого постійного представництва при штабквартирі НАТО, а також інформаційного бюро НАТО в Москві.

Лавров назвав дії Росії відповіддю на позбавлення акредитації восьми співробітників російського постійного представництва в штабквартирі НАТО в Брюсселі. Загальна кількість російських дипломатів у представництві рішенням була скорочена вдвічі – з 20 до 10. За рішенням російської влади, не залишиться жодного.