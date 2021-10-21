Міністр оборони США закликав до розширення оборонної співпраці в Чорному морі

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав до розширення оборонної співпраці між чорноморськими союзниками. Заяву такого змісту він зробив 20 жовтня в Румунії, останній країні в його турне, програма якого передбачала також відвідання Грузії та України.

Під час переговорів у Бухаресті з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та міністром оборони Ніколае Чукою Остін заявив, що в регіоні Чорного моря на тлі російської мілітаризації регіону потрібні дії.

«Безпека і стабільність Чорного моря є національним інтересом США і має вирішальне значення для безпеки східного флангу НАТО. Регіон вразливий до агресії Росії, і ми бачили докази цього тривалими діями на сході України, окупацією частин Грузії, мілітаризацією Чорного моря та провокаційними діями у повітрі та на морі», – сказав Ллойд Остін.

Програма перебування Остіна в Румунії також передбачала відвідання авіабази на сході країни, де дислоковані представники американських військ.