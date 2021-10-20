Головне на ранок: голова Пентагону в Києві, на «UA:Перший» заявили про тиск із боку ОП

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічах у Києві 19 жовтня запевнив Україну у підтримці з боку США, на телеканалі «UA:Перший» заявили про тиск із боку «персоналу Андрія Єрмака». Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Зеленський зустрівся з міністром оборони США Остіном

Президент України Володимир Зеленський 19 жовтня зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном під час його візиту до Києва.

За повідомленням, Зеленський подякував Остіну за допомогу Сполучених Штатів у посиленні спроможностей Збройних Сил задля протидії агресії Росії.

«Обговорили подальше поглиблення взаємодії між Україною і США у сфері безпеки й оборони, а також підтримку України з боку США на шляху до НАТО», – йдеться в повідомленні у твітері президента України.

Раніше Остін також провів зустріч із міністром оборони України Андрієм Тараном і запевнив у подальшій підтримці України з боку США.

На телеканалі «UA:Перший» заявили про тиск із боку «персоналу Андрія Єрмака»

Ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України, зокрема, підлеглих керівника цієї структури Андрія Єрмака.

За словами журналістки, в ОП звинуватили телеканал у «недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії)» після того, як редакція відмовилася виконати «ультиматум» щодо присутності «слуг народу» на ефірі.

В Офісі президента України наразі не коментували висловлювання журналістки. Радіо Свобода звернулося за коментарем з цього приводу до Михайла Подоляка.

КСУ відкрив провадження за поданням щодо відсторонення суддів Тупицького та Касмініна

Конституційний суд відкрив провадження у справі щодо конституційності указів президента Володимира Зеленського про відсторонення з посад суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Про це повідомила представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

Провадження відкрили за поданням 49 народних депутатів. За словами Совгирі, справу розглядатимуть на засіданні Великої палати КСУ.

За добу від COVID-19 померли 495 українців, нових випадків – майже 19 тисяч

В Україні за минулу добу померли 495 пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Це на 43 смерті менше, ніж за добу 18 жовтня, коли була зафіксована рекордна добова смертність за весь час пандемії.

Також 19 жовтня виявили 18 912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1447 дітей і 435 медпрацівників.

Протягом доби госпіталізували 5468 людей, 7605 – одужали. За добу провели понад 137 тисяч тестувань.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли майже 2,68 мільйона людей, 61 843 – померли.

Верховна Рада ухвалила закон про статус НАБУ

Верховна Рада 19 жовтня підтримала в другому читанні закон «про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України». Таке рішення підтримали 304 народних депутати.

У пояснювальній записці народні депутати від «Слуги народу» обґрунтували документ рішенням Конституційного суду, який визнав невідповідним Основному закону призначення Артема Ситника головою Національного антикорупційного бюро.

«Проєкт закону України спрямований на усунення суперечностей між Конституцією України та Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», а також на пов’язане з цим забезпечення гарантій незалежності для Національного бюро», – йдеться в записці.

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Конституційний суд 28 серпня 2020 року оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Національне антикорупційне бюро назвало рішення політично мотивованим.