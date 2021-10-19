Зеленський зустрівся з міністром оборони США Остіном

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном під час його візиту до Києва.

За повідомленням, Зеленський подякував Остіну за допомогу Сполучених Штатів у посиленні спроможностей Збройних Сил задля протидії агресії Росії.

«Обговорили подальше поглиблення взаємодії між Україною і США у сфері безпеки й оборони, а також підтримку України з боку США на шляху до НАТО», – йдеться в повідомленні у твітері президента України.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, сторони обговорювали, зокрема, «подальше поглиблення практичної взаємодії між Україною та Сполученими Штатами у сфері безпеки та оборони» відповідно до домовленостей, досягнутих під час візиту Зеленського до США.

Раніше Остін повідомив про зустріч із Зеленським у Києві.

«Разом із нашими союзниками ми залишаємося відданими підтримці права України обирати свою майбутню зовнішню політику без від впливу ззовні», – заявив міністр оборони США.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до України 19 жовтня.