Таран і Остін обговорили втілення рамкової угоди про оборонне партнерство між Україною та США

Міністр оборони України Андрій Таран і міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін обговорили впровадження рамкової угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Про це вони заявили під час брифінгу за підсумками зустрічі 19 жовтня.

«Ми домовилися опрацювати дорожню карту реалізації положень підписаної в Вашингтоні рамкової угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Ми розглянули конкретні, найбільш критичні проєкти з розвитку фундаментальних спроможностей Збройних сил України, які є важливими для забезпечення оборони нашої держави на суходолі, в повітрі, на морі, а також у кіберпросторі», – сказав Таран.

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За його словами, втілення цих проєктів дозволить Збройним Силам, «налагодити тісну взаємодію зі США в дусі стратегічного партнерства, особливо з питань підтримки регіональної стабільності та миру», а також сприятиме досягненню Україною критеріїв для набуття повноправного членства в НАТО.

«Я впевнений, що вже наступного року ми побачимо реальні результати досягнутих домовленостей», – додав він.

Крім того, сторони обговорили взаємодію для підвищення безпеки в Чорному морі, зокрема, протидію агресивній політиці Росії, зазначив міністр.

Ллойд Остін, своєю чергою, подякував Тарану за гостинність і висловив думку, що рамкова угода надає дозволить зміцнити партнерство Києва та Вашингтона в сфері оборони.

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«Сьогодні були плідні переговори стосовно нашої рамкової угоди, яку ми підписали у Вашингтоні в серпні. Ця угода надає нам стратегічні основи оборонного партнерства, і ми збираємося зміцнювати наше стратегічне партнерство», – сказав він.

Остін також повторив позицію США щодо осуду російської агресії й окупації Криму та заклик до Москви «зупинити війну на сході та дестабілізацію дій на Чорному морі та вздовж кордону з Україною».

Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства під час візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Сполученх Штатів.