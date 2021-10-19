Таран на зустрічі з міністром оборони США оголосив, чого Київ очікує від Вашингтона

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Київ очікує подальшої підтримки від Сполучених Штатів Америки.

«Ми очікуємо, що США і надалі будуть підтримувати нашу незалежність, нашу територіальну цілісність й усілякими доступними методами утримуватимуть Росію від подальшого поширення агресії, від переростання конфлікту в повномасштабну війну. Засоби впливу США – це і дипломатичні, і воєнні, це і допомога нам воєнно-технічна, це все те, що ми на теперішній час отримуємо від США», – сказав міністр на спільному брифінгу з головою Пентагону 19 жовтня в Києві.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки ефективною є допомога від США для України, Таран наголосив, що вона є «дуже ефективною» і значно збільшує «спроможності України».

«Наша система зв’язку на передовій в зоні ООС базується на американських засобах радіозв’язку, американських засобах криптозахисту. Вона дозволяє нам виконувати завдання і тримати в таємниці наші переговори від російських засобів перехоплення. Допомога від США на морі – те, що ми зараз отримуємо кораблі класу «Айленд», будемо отримувати швидкісні кораблі класу MarkVI – дозволить нам значно посилити наші спроможності на морі. Те, що ми отримуємо від них засоби контрбатарейної боротьби, зокрема, радіолокаційну станцію для контрбатарейної боротьби, яку ми 14 числа продемонстрували всім на Михайлівській площі, це дійсно підвищує наші спроможності», – додав міністр, подякувавши США за цю допомогу.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва 19 жовтня. Він також планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Напередодні Ллойд Остін відвідував Грузію.

На початку вересня під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський анонсував візит міністра оборони США до України.

За його словами, під час візиту будуть, зокрема, опрацьовувати деталі підписаної 31 серпня угоди між Міністерствами оборони України і США, про стратегічну основу оборонного партнерства.