Міністр оборони США відповів на заперечення Росії щодо вступу України в НАТО

Глава Пентагону, міністр оборони США Ллойд Остін, перебуваючи із визитом в Україні, відповів на заяви Росії щодо бажання України вступити в НАТО.

Жодна третя країна не має права накладати вето на прагнення України вступити в НАТО, сказав під час брифінгу у Києві міністр оборони США Ллойд Остін.

«Жодна третя країна не має права вето на рішення про членство в НАТО», сказав очільник Пентагону, відповідаючи на запитання про заперечення Росії проти вступу України до військового альянсу.

«Україна, як ви чули, як я сказав раніше, має право визначати свою власну майбутню зовнішню політику, і ми очікуємо, що вона зможе це зробити без будь-якого зовнішнього втручання», – пояснив керівник військового відомства США.

Ллойд також підкреслив, що Росія почала конфлікт на сході України і є перешкодою на шляху його мирного вирішення.

Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет і територіальну цілісність України й надалі робитимуть усе можливе, щоби захистити її безпеку, наголосив Остін на спільному із міністром оборони України Тараном брифінгу 19 жовтня в Києві.

«Росія почала цю війну. Й вона будує перешкоди для досягнення миру. Ми ж продовжуємо робити все можливе, щоби підтримати Україну й захистити її безпеку», – наголосив Ллойд Остін.

Такою була реакція міністра оборони США на заяву, яку озвучив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

ВІн сказав 18 жовтня, що вступ України до НАТО став би «найгіршим сценарієм».

«Це сценарій, який виходить за «червоні лінії» національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки», – цитує слова речника Володимира Путіна російське державне агентство новин ТАСС.

«Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО», –відповів на заяву Пєскова міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter

Міністр оборони України подякував США за підтримку

Очільник Міноборони України Андрій Таран подякував американській стороні за підтримку під час зустрічі із очільником Пентагону.

Також Андрій Таран і Ллойд Остін обговорили впровадження рамкової угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

«Ми домовилися опрацювати дорожню карту реалізації положень підписаної в Вашингтоні рамкової угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Ми розглянули конкретні, найбільш критичні проєкти з розвитку фундаментальних спроможностей Збройних сил України, які є важливими для забезпечення оборони нашої держави на суходолі, в повітрі, на морі, а також у кіберпросторі», – сказав Таран.

За його словами, втілення цих проєктів дозволить Збройним Силам, «налагодити тісну взаємодію зі США в дусі стратегічного партнерства, особливо з питань підтримки регіональної стабільності та миру», а також сприятиме досягненню Україною критеріїв для набуття повноправного членства в НАТО.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва 19 жовтня. Він також планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Напередодні Ллойд Остін відвідував Грузію.

На початку вересня під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський анонсував візит міністра оборони США до України.

За його словами, під час візиту будуть, зокрема, опрацьовувати деталі підписаної 31 серпня угоди між Міністерствами оборони України і США, про стратегічну основу оборонного партнерства.