У НАТО не отримували офіційних звернень від Росії щодо припинення роботи її представництва

У Північноатлантичному Альянсі наразі не отримували офіційних звернень від російської влади щодо припинення роботи представництва Москви в цій організації. Про це йдеться в коментарі речниці НАТО Оани Лунгеску, отриманому Радіо Свобода.

За її словами, в Альянсі зауважили коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в медіа.

«Ми звернули увагу на коментарі міністра Лаврова в медіа, однак не отримували жодних офіційних повідомлень щодо питань, які він порушив», – повідомила Лунгеску.

Читайте також: Кремль: вступ України до НАТО став би «найгіршим сценарієм»

Раніше 18 жовтня голова МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що Росія з 1 листопада припиняє роботу свого постійного представництва при штабквартирі НАТО, а також інформаційного бюро НАТО в Москві.

Лавров назвав дії Росії відповіддю на позбавлення акредитації восьми співробітників російського постійного представництва в штабквартирі НАТО в Брюсселі. Загальна кількість російських дипломатів у представництві рішенням була скорочена вдвічі – з 20 до 10. За рішенням російської влади, не залишиться жодного.