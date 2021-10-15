Росія: військовий корабель США намагався увійти в російські територіальні води в Японському морі

Росія стверджує, що один з її військових кораблів відігнав есмінець Військово-морського флоту США, який, за твердженнями Москви, намагався увійти в територіальні води Росії під час російсько-китайських військово-морських навчань у Японському морі.

Міністерство оборони Росії заявило 15 жовтня, що російське судно «Адмірал Трібуц» підійшло до есмінця USS Chafee після того, як американське судно проігнорувало попередження залишити територію, яка була оголошена забороненою через навчання з артилерійськими стрільбами. Після «спроби перетнути російський морський кордон» американський есмінець змінив курс і вийшов із забороненого району в той момент, коли два судна були лише на відстані 60 метрів одне від одного, повідомило російське міністерство. Москва заявила, що викликала військового аташе США на знак протесту проти «непрофесійних дій» екіпажу есмінця.

Від Військово-морського флоту США не було жодного коментаря щодо інциденту.

Відносини Москви зі США та їхніми західними союзниками є найгіршими з часів «холодної війни», їх затьмарюють незаконна анексія українського Криму, роль Росії в збройному конфлікті в Україні, втручання у вибори на Заході, кібератаки, імовірно здійснені російськими хакерами.

Упродовж останніх років відбулася низка потенційно небезпечних інцидентів між військовими літаками Росії та НАТО та військовими кораблями, при цьому в альянсі звинувачували Москву в агресивних маневрах у повітрі та на морі.